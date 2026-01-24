Filderstadt/Leinfelden-Echterdingen Bärenhütte gesperrt wegen Hantavirenbefall
Die Bärenhütte zwischen Stetten und dem Bärensee ist gesperrt. Grund ist ein Hantavirenbefall. Wie soll es dort weitergehen?
Die Bärenhütte zwischen Stetten und dem Bärensee ist gesperrt. Grund ist ein Hantavirenbefall. Wie soll es dort weitergehen?
Der Bärensee im Filderstädter Wald ist ein beliebtes Wander- und Spaziergangsziel. Noch bevor man den See erreicht, kommt man an einer Wanderhütte vorbei, die passenderweise Bärenhütte heißt. Die ist allerdings in einem eher verwahrlosten Zustand: Die Tür fehlt, überall Graffiti, ein Schild warnt: Betreten auf eigene Gefahr.