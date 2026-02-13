 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Das sind die ersten starken Filme der Berlinale

Film-Festival hat begonnen Das sind die ersten starken Filme der Berlinale

Film-Festival hat begonnen: Das sind die ersten starken Filme der Berlinale
1
Derya (Özgü Namal) und Aziz (Tansu Biçer, re.) in „Gelbe Briefe“ Foto:  

Mit dem Gesellschafts- und Ehedrama „Gelbe Briefe“ von Regisseur Ilker Çatak erleben die 76. Internationalen Filmfestspiele in Berlin ihr erstes Highlight.

Die der deutschen Hauptstadt nachgesagte Miesepetrigkeit macht auch vor der Berlinale selten halt. In diesem Jahr war das schon im Vorfeld der feierlichen Eröffnung, die am Donnerstagabend am Potsdamer Platz über die Bühne ging, nicht zu überhören. Nach einem vielversprechenden Jahrgang, den die Festivalleiterin Tricia Tuttle 2025 zu ihrem Einstieg präsentierte, wurde in diesem Jahr mit Bekanntgabe des Programmes schon reflexartig Kritik laut: zu wenig Glamour, zu wenig Filmschaffende von Weltrang, zu wenig Werke, die bereits auf dem Papier nach cineastischen Höhepunkten klingen.

 

Trotz allem war dann Starpower angesagt zum Auftakt der 76. Internationalen Filmfestspiele: Gleich am Eröffnungsabend stand Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh auf der Bühne des Berlinale-Palasts, um sich ihren Goldenen Ehrenbären abzuholen. Der ebenfalls Oscar-prämierte Regisseur Sean Baker bezeichnete die aus Malaysia stammende Schauspielerin, mit der er gerade bei einem neuen, in Berlin gezeigten Kurzfilm kollaborierte, als jemanden, der „Anmut in die Gefahr, Intelligenz in die Action und Menschlichkeit ins Spektakel“ gebracht habe. Als Yeoh in ihrer Rede dem stillen Vertrauen gedachte, das ihre Eltern stets in sie hatten, kamen der 63-Jährigen die Tränen, vom Publikum gab es stehende Ovationen.

„No Good Men“ eröffnet das Filmfestival

Der anschließend gezeigte Eröffnungsfilm hatte es fast schwer, mit Yeohs Charisma mitzuhalten. Die aus Afghanistan stammende und inzwischen in Hamburg lebende Regisseurin Sharbanoo Sadat erzählt in „No Good Men“ aus den letzten Wochen vor der Machtübernahme der Taliban in Kabul. Die Hauptrolle spielt Sadat gleich selbst: Naru arbeitet als Kamerafrau für einen Fernsehsender, wo sie zusehends mehr Verantwortung übernehmen darf, während sie parallel versucht, die Trennung von ihrem Ehemann trotz gemeinsamen Sohnes reibungslos voranzutreiben. Doch alle Emanzipation in Beruf wie Privatleben steht wieder auf dem Spiel, als deutlich wird, dass politisch bald ein ganz anderer, reaktionär-fundamentalistischer Wind wehen wird.

Schauspielerin Michelle Yeoh am Eröffnungsabend der Berlinale auf dem roten Teppich Foto: dpa/Britta Pedersen

Die feministische Frische und humorvolle Leichtigkeit, die „No Good Men“ anfangs durchziehen, werden in der zweiten Filmhälfte zwangsläufig durch mehr Schwere und Dramatik abgelöst. Es zeigt sich auch, dass Sadats anfängliches Spiel mit Elementen der romantischen Komödie nicht wirklich aufgeht – und zum Teil unter schauspielerischen Schwächen leidet. Die gewisse Didaktik, die sich dabei einschleicht, nimmt der Geschichte obendrein ein wenig von ihrer Kraft, auch wenn man sich dem emotionalen Ende kaum entziehen kann.

Wim Wenders betont die unpolitische Seite des Filmemachens

Während sich also die Berlinale auf der Leinwand, ihrem Ruf entsprechend, von Beginn an politischen Themen widmete und im Regen auf dem roten Teppich deutsche Stars wie Jasmin Tabatabai Solidarität mit der Bevölkerung im Iran bekundeten, betonte ausgerechnet Wim Wenders die unpolitische Seite des Filmemachens. Bei der ersten Pressekonferenz am Donnerstag sagte der Jury-Präsident, gefragt nach einer Positionierung im Nahost-Konflikt, dass das Kino nicht zu dezidiert politisch werden dürfe. Die Kunst müsse als Gegengewicht und Gegenteil zur Politik wirken statt deren Arbeit zu leisten.

Regisseur Ilker Çatak Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dennoch war das aktuelle Weltgeschehen und das sich verschärfende politische Klima dann auch Thema im ersten deutschen Wettbewerbsbeitrag „Gelbe Briefe“, dem neuen Film des Berliner Regisseurs Ilker Çatak, dem auf der Berlinale vor drei Jahren mit „Das Lehrerzimmer“ der internationale Durchbruch gelang. Hier erzählt er von Derya (Özgü Namal) und Aziz (Tansu Biçer): Sie ist gefeierte Schauspielerin am Staatstheater in Ankara, er schreibt dort viel beachtete Stücke und unterrichtet an der Universität. Das Ehepaar ist fester Bestandteil der kulturellen Bildungsbürgertum-Elite, links und regierungskritisch, und hat es sich doch samt Teenagertochter in der schicken Altbauwohnung ein wenig zu bequem eingerichtet, während das Land zusehends von Terroranschlägen und immer heftigeren Protesten umgetrieben wird.

Geldsorgen und Zukunftsängste

Bald macht sich die Lage auch in ihrem Alltag handfest bemerkbar. Erst wird Aziz an der Hochschule ohne Angaben von Gründen beurlaubt, dann sein neues Stück, in dem Derya die Hauptrolle spielt, von einem Tag auf den nächsten abgesetzt und sie gefeuert. Die Familie zieht zu Aziz’ Mutter in Istanbul, doch Geldsorgen, Platznot und Zukunftsängste gehen nicht spurlos an der Ehe vorbei. Auch weil immer offensichtlicher wird, dass beide zwischen ideologischen Überzeugungen und handfestem Pragmatismus oft unterschiedliche Vorstellungen von einem Ausweg aus ihrer Situation haben.

Berlin dient als Kulisse für Ankara, Hamburg für Istanbul

Ohne konkrete Namen und Ereignisse zu nennen oder die innenpolitische Lage näher zu umreißen, erzählt Çatak mit „Gelbe Briefe“ viel über die heutige Türkei – und lässt doch keinen Zweifel daran, dass seine Geschichte eine universelle ist, die über kurz oder lang Kunstschaffende und Intellektuelle überall auf der Welt erwarten könnte. Dass Berlin hier als Kulisse für Ankara dient und Hamburg Istanbul „spielt“, ist nicht nur ein reizvoller Verfremdungseffekt, sondern hilft auch beim Erzeugen einer Universalität.

Unsere Empfehlung für Sie

Neu im Kino: Wie viel Sex steckt in „Wuthering Heights“?

Neu im Kino Wie viel Sex steckt in „Wuthering Heights“?

Der englische Klassiker „Sturmhöhe“ von Emily Brontë ist schon oft verfilm worden. Aber so viel Erotik wie hier hat man anderswo noch nicht gesehen.

Sehenswerte Bilder von Kamerafrau Judith Kaufmann und glaubwürdige Dialoge sind zwei Pfunde, mit denen „Gelbe Briefe“ wuchern kann, noch entscheidender ist die Inszenierung. Çatak beweist einmal mehr, wie gut er sich darauf versteht, anspruchsvolles Autorenkino publikumswirksam zu gestalten; sein Film ist gleichzeitig eine nuancierte Auseinandersetzung mit drängenden, oft komplexen gesellschaftlichen Debatten und Problemen sowie ein emotional packendes Familiendrama, ohne dabei je aus dem Gleichgewicht zu geraten. Gegen Ende gibt es im Drehbuch vielleicht den einen oder anderen Konflikt zu viel. Doch das überzeugende Ensemble, allen voran die umwerfende Özgü Namal, fängt das spielend wieder auf. Auf das erste Highlight musste diese Berlinale also nicht lange warten.

Weitere Themen

Erotische Literatur: Giovanni Boccacios „Decameron“ oder wie man die Nachtigall zum Singen bringt

Erotische Literatur Giovanni Boccacios „Decameron“ oder wie man die Nachtigall zum Singen bringt

Sexuelle Revolution war gestern: Die Geschichte der neuzeitlichen erotischen Literatur beginnt mit dem vor 650 Jahren gestorbenen italienischen Dichter Giovanni Boccaccio.
Von Stefan Kister
Unsere Kunsttipps für Stuttgart: Stuttgart rätselt: Kann man „Heimat“ mit Kunst erklären?

Unsere Kunsttipps für Stuttgart Stuttgart rätselt: Kann man „Heimat“ mit Kunst erklären?

Der Kunststandort Stuttgart nimmt Anlauf zum Galerienrundgang Art Alarm. Was geschieht bis dahin? Hier sind unsere Tipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
Roman-Debüt: Farbenspiele des Weltuntergangs: „Das Blaue vom Himmel“ von Magdalena Schrefel

Roman-Debüt Farbenspiele des Weltuntergangs: „Das Blaue vom Himmel“ von Magdalena Schrefel

In ihrem Debüt „Das Blaue vom Himmel“ überblendet die österreichische Autorin Magdalena Schrefel Klima-Fiktion und familiäres Kammerspiel zu einem eindrucksvollen Zeitbild.
Von Stefan Kister
Pur-Musical in Stuttgart: So war’s bei der Premiere von „Abenteuerland“ im Theaterhaus

Pur-Musical in Stuttgart So war’s bei der Premiere von „Abenteuerland“ im Theaterhaus

Zwischen Sitcom, Boulevard-Komödie und bürgerlichem Trauerspiel: Am Donnerstag hat das Musical „Abenteuerland“ mit Hits der Band Pur im Theaterhaus Premiere gefeiert.
Von Gunther Reinhardt
Klavierkonzert in Stuttgart: Martha Argerich und Jura Margulis brillieren in der Liederhalle

Klavierkonzert in Stuttgart Martha Argerich und Jura Margulis brillieren in der Liederhalle

Martha Argerich und Jura Margulis sind in der „Meisterpianisten“-Reihe in der Stuttgarter Liederhalle aufgetreten. Auf dem Programm standen auch Schubert, Mussorgsky und Rachmaninow.
Von Michael Werner
Filmtipps für Freitag, den 13.

Freitag, der 13. Filmtipps zum gefürchteten Unglückstag

Was tun, wenn Freitag, der 13., ist und draußen das Unglück droht? Am besten gar nicht erst die eigenen vier Wände verlassen und den Tag vor dem Fernseher verbringen – mit unseren Tipps zum Unglückstag.
Konzert in der Porsche-Arena: „Das ist das größte Konzert meines Lebens!“ So war’s bei Zartmann in Stuttgart

Konzert in der Porsche-Arena „Das ist das größte Konzert meines Lebens!“ So war’s bei Zartmann in Stuttgart

Rapper? Songwriter? Rocker? Zartmann aus Berlin beweist beim Konzert in Stuttgart, dass er alles sein kann und will. Unsere Kritik vom Konzert in der ausverkauften Porsche-Arena.
Von Thomas Morawitzky
Tod von Helmuth Rilling: Abschied von einem der ganz großen Söhne Stuttgarts

Zum Tod von Helmuth Rilling Abschied von einem der ganz großen Söhne Stuttgarts

Helmuth Rilling ist ein großer Dirigent, Musikerklärer, Versöhner – und viel mehr als nur Bachs bester Botschafter gewesen. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Ein Nachruf.
Von Mirko Weber
Ausstellung in Stuttgart: So heiß sind die Nächte in New York City

Ausstellung in Stuttgart So heiß sind die Nächte in New York City

Queere Kultur in New York City ist gefährdet – der Maler James Bartolacci nimmt uns mit in die Nächte und die Clubs. Überzeugen die Bilder auch künstlerisch?
Von Nikolai B. Forstbauer
Rap-Trio aus Böblingen: Junge Arbeiter: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“

Rap-Trio aus Böblingen Junge Arbeiter: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“

Das Rap-Trio Junge Arbeiter wurde unterm Mercedesstern in Sindelfingen und mit Bruce Lee groß. Jetzt präsentiert es sein Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“.
Von Charlotte Haug
Weitere Artikel zu Berlinale Türkei Kino
 
 