Film gegen Bürokratie in Stuttgart OB Palmer schimpft Regisseur einen „Seggl“
Den Produzenten von Kies und Sand gehen langsam die Vorräte aus, was sie der Bürokratie anlasten. Im Kampf gegen diese soll Boris Palmer helfen – mit Klartext.
Den Produzenten von Kies und Sand gehen langsam die Vorräte aus, was sie der Bürokratie anlasten. Im Kampf gegen diese soll Boris Palmer helfen – mit Klartext.
Die Macher und Mitglieder des Bundesverbands Mineralische Rohstoffe Miro und des Industrieverbands Steine und Erden (ISTE) Baden-Württemberg sind einigermaßen verzweifelt, was ihre Möglichkeiten in Deutschland in Zukunft angeht. Ihr Problem ist, dass die Genehmigungen für Kies-, Sand- oder Gesteinsabbaustellen irgendwann ablaufen, neue Genehmigungen aber immer schwerer zu bekommen sind, weil die Gesetzgeber die Begründung mittels Gutachten immer aufwendiger machen.