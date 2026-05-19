Der Wettbewerb um die Goldene Palme spaltet die Kritiker. Eine Ausnahme ist bislang der Film „Fjord“. Weitere Highlights: Adèle Exarchopoulos und Javier Bardem.
19.05.2026 - 18:00 Uhr
Zu Wochenbeginn war es endlich so weit: unter die Branchengäste und Schaulustigen auf der Croisette mischte sich ein echtes Filmteam aus Hollywood. Mike White dreht aktuell an der Côte d’Azur die vierte Staffel seiner Erfolgsserie „The White Lotus“, die dem Vernehmen nach auch bei den Internationalen Filmfestspielen stattfinden wird. Nach Tagen des Wartens konnten die Crew und Ensemble-Mitglieder Montagabend tatsächlich bei der Arbeit beobachtet werden.