Filmfestspiele in Venedig Propaganda für die Menschlichkeit
Ein Film dominiert die Gespräche auf dem Lido: In „The Voice of Hind Rajab“ richtet Regisseurin Kaouther Ben Hania den Blick auf die Situation in Palästina.
Bestand die erste Hälfte der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig noch aus einer Vielzahl sehr sehenswerter Werke, aus denen sich so gar kein Favorit herauskristallisieren wollte, auf den sich alle einigen konnten, war in der zweiten nun das Gegenteil der Fall. Zumindest dominierte „The Voice of Hind Rajab“ die Gespräche und Emotionen auf dem Lido wie kein anderer Film bisher. Und das hat in diesem Fall nicht ausschließlich filmische Gründe.