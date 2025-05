Stuttgart - Erst Franzosen, später dann gefangene sowjetische Soldaten: In Stuttgart waren im Zweiten Weltkrieg Hunderte Kriegsgefangene interniert und mussten im Auftrag der Stadt Arbeiten verrichten – beim Bau des als Bunker genutzten Wagenburgtunnels, in den Technischen Werken oder auch beim Vieh- und Schlachthof, beim Obstbau und in der Landwirtschaft. Auch Firmen meldeten damals Bedarf an. Überall fehlten infolge des Krieges Arbeitskräfte.