Aktion am Stuttgarter Flughafen Strafbefehl gegen bekannte Klimaaktivistin Windl – Prozess bald in der Region Stuttgart?

Sie ist bundesweit bekannt geworden als „Klima-Shakira“ – und steht möglicherweise bald in in der Region vor Gericht: Die Klimaaktivistin Anja Windl muss wegen einer Aktion am Flughafen mehrere Tausend Euro bezahlen.