Final Four HSG Metzingen/Stuttgart Nicht nur zum Spaß dabei: „Wir wollen ins DM-Finale einziehen“
Handball-Trainerin Veronika Goldammer spricht über die Aussichten der HSG Stuttgart/Metzingen beim A-Jugend-Final-Four um die deutsche Meisterschaft.
Handball-Trainerin Veronika Goldammer spricht über die Aussichten der HSG Stuttgart/Metzingen beim A-Jugend-Final-Four um die deutsche Meisterschaft.
Auf die A-Jugend-Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen wartet am Wochenende ein Highlight. Sie kämpfen beim Final Four um die deutsche Meisterschaft. Mitstreiter um die nationale Hoheit sind im hessischen Bensheim das Gastgeber-Team, die HSG Bensheim/Auerbach, sowie der Buxtehuder SV und der TV Hannover-Badenstedt. „Wir fahren nicht nur zum Spaß dort hin“, sagt die Stuttgart/Metzingen-Trainerin Veronika Goldammer im Gespräch.