Finale Bezirkspokal Enz/Murr Die Pokalparty steigt im Plan B – so oder so
Der Pokalhit gegen den TSV Grünbühl findet wohl ohne Kornwestheims Kapitän Marco Reichert statt. SVK-Coach Roberto Raimondo hat den Pott schon zweimal gewonnen.
Der Pokalhit gegen den TSV Grünbühl findet wohl ohne Kornwestheims Kapitän Marco Reichert statt. SVK-Coach Roberto Raimondo hat den Pott schon zweimal gewonnen.
Das Eiscafé Angelo in Kornwestheim wird in dieser Woche einen ruhiger Vatertagabend erleben, denn es ist nicht zu befürchten, dass die Fußballer des SV Kornwestheim dort ihren Pokalabend verbringen werden. Anders war das vor 22 Jahren, nachdem die Kornwestheimer das Endspiel um den Bezirkspokal Enz/Murr gegen die Spvgg 07 Ludwigsburg gewonnen hatten. „Da waren wir nach dem Sieg lange in der Eisdiele und dann ging es noch auf die Theo nach Stuttgart“, erzählt Roberto Raimondo. Ein Jahr später hat seine Mannschaft das Ding noch einmal geholt.