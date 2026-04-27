Finale der Konzertreihe Konfusion und Glamour
Jörg Halubek, Il Gusto Barocco und Solisten gehen im Abschlusskonzert des Festivals Stuttgart Barock im Neuen Schloss zurück zu den Anfängen der Oper.
Jörg Halubek, Il Gusto Barocco und Solisten gehen im Abschlusskonzert des Festivals Stuttgart Barock im Neuen Schloss zurück zu den Anfängen der Oper.
In Ovids „Metamorphosen“ spielen übergriffige, gewalttätige Götter eine zentrale Rolle. Schlecht für die Frauen. Viele Mythen darin kreisen um Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt und die Verwandlung der verfolgten Frauen in Tiere oder Pflanzen – als Strafe für ihren Widerstand oder als letzte Rettung –, ob Callisto, Io, Europa, Syrinx oder Arethusa.