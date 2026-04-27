Finale der Konzertreihe: Konfusion und Glamour

In Ovids „Metamorphosen“ spielen übergriffige, gewalttätige Götter eine zentrale Rolle. Schlecht für die Frauen. Viele Mythen darin kreisen um Machtmissbrauch, sexuelle Gewalt und die Verwandlung der verfolgten Frauen in Tiere oder Pflanzen – als Strafe für ihren Widerstand oder als letzte Rettung –, ob Callisto, Io, Europa, Syrinx oder Arethusa.

Der berühmteste Mythos dieserart ist wohl jener von Daphne: Amor, gedemütigt von Apollo, rächt sich am Gott des Lichts, indem er ihn per Pfeil dazu bringt, sich unsterblich in Daphne zu verlieben. Aber die schöne Nymphe widersetzt sich. Der Vergewaltigung durch Apollo entgeht sie nur durch Verwandlung in einen Lorbeerbaum.

Nur das Libretto hat überlebt

Besagter Mythos inspirierte zum ersten Opernversuch der Musikgeschichte. Jacopo Peri war’s, der sich 1598 mit dem Dichter Ottavio Rinuccini zusammentat: für „La Dafne“ – die Geburt des Opernrezitativs aus dem Geist der antiken Tragödie.

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Von der Musik ist nicht viel überliefert. Dafür aber das Libretto, das gedruckt erschien und dann 1608 noch einmal von Marco da Gagliano vertont wurde. Da hatte Peri 1600 mit seiner „Euridice“ die Oper endgültig erfunden. Da Gaglianos „Dafne“ ist in ihren Gesangsnummern vollständig überliefert. Im Druck ließ man freilich die Instrumentaleinlagen weg. Die seien frei zu ergänzen, so der Vermerk in der Partitur.

Problematisches Unterfangen

In seinem „Dafne“-Projekt, das jetzt im Neuen Schloss das Festival Stuttgart Barock beendete, widmete sich der Alte-Musik-Spezialist Jörg Halubek gemeinsam mit seinem Ensemble Il Gusto Barocco und Solisten dieser Anfangszeit der Oper. Er kreuzte darin beide Werke, also da Gaglianos „Dafne“ mit den Fragmenten der Peri-Oper, und fügte außerdem flotte Tanznummern und andere Instrumentalstücke von Claudio Monteverdi und Biagio Marini hinzu.

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Ein problematisches Unterfangen, waren die beiden Opern doch unter völlig unterschiedlichen Umständen und Zielrichtungen entstanden. Peri hatte in seiner „Dafne“ noch experimentiert, führte sie im halböffentlichen, intimen Rahmen auf. Da Gagliano komponierte sein Werk für eine Hochzeitsfeier am Hof zu Mantua. Beides in einen Topf werfen?

Schade, dass Chöre durch Vokalterzette ersetzt wurden

Zumindest hätte Jörg Halubek im Konzert oder im Programmheft klar machen müssen, von wem welche Musik stammte. Das wurde nicht deutlich. Weil beiden Werken ja dasselbe Libretto zugrunde liegt, doppelten sich zudem gelegentlich Textstellen, deren Vertonungen dann nicht in ihrer ursprünglichen Reihenfolge erklangen.

Ziemlich konfus. Und schade auch, dass – wohl aus Kostengründen – da Gaglianos bis zu sechsstimmige Nymphen- und Hirten-Chöre durch solistische Vokalterzette ersetzt wurden.

Ansonsten gab es an der musikalischen Darbietung aber nichts zu meckern. Jörg Halubek am Cembalo und Organum und Il Gusto Barocco, besetzt mit zwei Violinen, Cello und Harfe, sorgten für die feine, lichte Begleitung sowie in den Tanznummern für rhythmisches Feuer. Mit Lauren Lodge-Campbell (Sopran), Nicolò Balducci (Altus) und Jonathan Eyers (Bariton) waren ausgezeichnete junge Solostimmen am Start.

Explosive Emotionalität

Die fürs heutige Ohr schlichte Vertonung des Textes im Stile recitativo, dem sprachnahen Singen, das durch harmonisch einfache Begleitung gestützt wird, kann schnell langweilig werden. Aber die Darbietung der drei war so lebendig, mit so viel Einfühlungsvermögen gestaltet, emotional so plastisch, dass die Musik sofort in den Hörsog zog – ob Eyers den hochmütigen Apollo sang, Lodge-Campbell die vermittelnde Amormutter Venus oder Balducci den wütenden, gekränkten Amor.

Altus Balducci war es auch, der einen Hauch von Glamour ins Neue Schloss brachte: durch seinen Willen zum Theatralen, seine furchtlose, volle, schöne Höhe, seine explosive Emotionalität. Klasse!