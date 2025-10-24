Auch 2025 bleibt alles beim Alten – und genau dies lieben die Fans: Zum achten Mal in Folge siegt „Bohemian Rhapsody“ von Queen bei der SWR-1-Hitparade. Was überrascht trotzdem?
24.10.2025 - 21:00 Uhr
Gerade eine Woche ist es her, dass Gitarrenlegende und Queen-Gründungsmitglied Brian May beim Comeback des Musicals „We Will Rock You“ in Stuttgart höchstpersönlich sein legendäres Solo in „Bohemian Rhapsody“ spielte. Nun triumphiert der Song erneut – als Symbol für die ungebrochene Liebe der SWR1-Hörerschaft zu zeitlosen Rockhymnen. In der Schleyerhalle feiern die Fans am Freitagabend vor allem die Tradition.