 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Die Kontra-Position liegt mir“ – wird eine Stuttgarterin Debattenkönigin?

Finale von Jugend debattiert „Die Kontra-Position liegt mir“ – wird eine Stuttgarterin Debattenkönigin?

Finale von Jugend debattiert: „Die Kontra-Position liegt mir“ – wird eine Stuttgarterin Debattenkönigin?
1
Alice Lucarelli (rechts) fährt zum Bundesfinale von Jugend debattiert. Sie hat auch an einem ähnlichen Seminar teilgenommen wie es links zu sehen ist. Foto: Jugend debattiert | Mike Auerbach und Alice Lucarelli

Alice Lucarelli vom Neuen Gymnasium Leibniz ist eine der besten jungen Debattierer Deutschlands. Die Stuttgarterin fährt zum Bundesfinale. Wie bereitet sie sich vor?

Familie/Bildung/Soziales: Viola Volland (vv)

Die besten jungen Debattierer messen sich an diesem Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni, in Berlin. Alice Lucarelli vom Neuen Gymnasium Leibniz in Stuttgart-Feuerbach ist dabei. Wir haben sie vor der Abfahrt nach Berlin gesprochen.

 

Herzlichen Glückwunsch, Alice, Du reist als einzige Stuttgarterin zum Bundesfinale Jugend debattiert. Wie bereitest Du Dich auf den Wettbewerb vor?

Die möglichen Themen weiß ich inzwischen. Die bekommt man zehn Tage vor dem Wettbewerb. Ich suche gerade nach möglichen Argumenten für beide Seiten. Welche Position ich einnehmen muss, erfahre ich erst in Berlin. Ich habe eine Freundin aus Brandenburg, die auch antritt. Wir haben uns bei einem Seminar zum Wettbewerb kennengelernt habe. Mit ihr telefoniere ich viel.

Aber seid ihr nicht Konkurrentinnen?

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Es geht bei dem Wettbewerb nicht um Konkurrenz, sondern darum, Spaß zu haben und die besten Argumente auszutauschen. Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander.

Was kommen denn für Themen dran?

Ob es wieder autofreie Sonntage geben soll, ob es Kindern und Jugendlichen verboten werden soll, als Influencer tätig zu sein und ob Containern entkriminalisiert werden soll.

Was wäre Dein Favorit?

Ich mag am meisten die Container-Frage.

Unsere Empfehlung für Sie

Youtuber, Instagrammer, TikTok-Star: Wenn Kinder Influencer werden wollen

Youtuber, Instagrammer, TikTok-Star Wenn Kinder Influencer werden wollen

Schon Grundschüler sind fasziniert von diesem Job und können sich auch ausprobieren – in geschützten Bereichen. Sobald es kommerziell wird, ist der Grat zur Kinderarbeit schmal.

Im Landesfinale ging es in deiner Altersgruppe um die Frage, ob Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schultages ihr Smartphone abgeben sollten. Welche Position musstest Du einnehmen?

Ich war Kontra Eins. Die Kontra-Position liegt mir, die nehme ich am liebsten ein. Ich finde es spannend, Argumente zu hinterfragen.

Also warst Du dagegen, dass sie ihr Handy abgeben sollen. Warum?

Ich habe argumentiert, dass das Problem durch die Maßnahme nicht wirklich gelöst wird. Die Schülerinnen und Schüler würden ja nach der Schule immer noch unkontrolliert am Smartphone sein können, es käme nur zu einer Verschiebung. Man sollte stattdessen an den Schulen über die Gefahren aufklären.

Ist das auch Deine Meinung?

Ja. Ich war zwar anfangs Pro, also für die Abgabe der Smartphones, aber seit ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, bin ich gegen diese Maßnahme.

Unsere Empfehlung für Sie

„Jugend debattiert“ in Stuttgart: Lernen, den anderen ausreden zu lassen

„Jugend debattiert“ in Stuttgart Lernen, den anderen ausreden zu lassen

Bei „Jugend debattiert“ lernen Schülerinnen und Schüler nach allen Regeln der Kunst, Meinungen auszutauschen und unterschiedliche Standpunkte zu vertreten. In Feuerbach saßen sich jetzt die besten Diskutanten aus sieben Stuttgarter Schulen gegenüber.

Wie bist Du eigentlich dazu gekommen, bei dem Wettbewerb mitzumachen?

Mein Klassenlehrer hat mich gefragt, ob ich teilnehmen will. Ich bin inzwischen auch in der Debattier-AG. Das hilft auch sehr.

Kannst du Dir vorstellen, später in die Politik zu gehen?

Mich interessiert Politik sehr, aber ich schwanke noch. Naturwissenschaften oder Psychologie kann ich mir auch sehr gut vorstellen.

Diskutierst Du zuhause auch so gerne?

Ja, tatsächlich. Am liebsten diskutiere ich mit meinem älteren Bruder – über Politik und alles Mögliche, auch ganz Alltägliches.

Hat er eine Chance gegen Dich?

Nein, inzwischen nicht mehr.

Dann viel Erfolg in Berlin. Wie viele Runden musst Du überstehen?

Die Bundesqualifikation hat eine Vorrunde und eine Rückrunde. Wenn man genug Punkte sammelt, ist man beim Finale am 13. Juni dabei. Viel von Berlin sehen werde ich also nicht.

Zur Person

Alice Lucarelli
ist 15 Jahre alt und besucht die neunte Klasse des Neuen Gymnasiums Leibniz. Sie war im Schulfinale, im Regionalfinale und im Landesfinale erfolgreich, bei letzterem belegte sie den zweiten Platz hinter Helene Simon vom Ostalb-Gymnasium in Bopfingen, was fürs Bundesfinale qualifiziert. Alice spielt gerne Geige oder unternimmt etwas mit Freunden. Sie hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es hier: www.jugend-debattiert.de/

Weitere Themen

Finale von Jugend debattiert: „Die Kontra-Position liegt mir“ – wird eine Stuttgarterin Debattenkönigin?

Finale von Jugend debattiert „Die Kontra-Position liegt mir“ – wird eine Stuttgarterin Debattenkönigin?

Alice Lucarelli vom Neuen Gymnasium Leibniz ist eine der besten jungen Debattierer Deutschlands. Die Stuttgarterin fährt zum Bundesfinale. Wie bereitet sie sich vor?
Von Viola Volland
Vorfall in Stuttgart: Verärgerter Passant demoliert Rettungswagen im Einsatz

Vorfall in Stuttgart Verärgerter Passant demoliert Rettungswagen im Einsatz

Am Dienstagmorgen will ein Einsatzfahrzeug aus der Hauptrettungswache im Stöckach ausrücken. Ein Passant reagiert aggressiv – kein Einzelfall.
Von Jürgen Bock
Stuttgart 21: Neun Anläufe, kein Treffer: Die Chronik der geplatzten Stuttgart-21-Termine

Stuttgart 21 Neun Anläufe, kein Treffer: Die Chronik der geplatzten Stuttgart-21-Termine

Es gibt eine Konstante in der ebenso langen wie leidvollen Stuttgart-21-Geschichte: die Deutsche Bahn hat noch bisher jede Terminprognose kassieren müssen. Eine Chronik des Scheiterns.
Von Christian Milankovic
Diskussion um VVS-Tickets: Chipkarte statt Bargeld und Viererticket?

Diskussion um VVS-Tickets Chipkarte statt Bargeld und Viererticket?

Pläne der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zum Bargeld-Aus im Bus und Zweifel am Viererticket im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) verunsichern Kunden. Anderswo ist man weiter.
Von Andreas Geldner
Silent Cut: Schweigend beim Friseur: Stille statt Small Talk – das sagen Stuttgarter Friseure zu dem Trend

Silent Cut: Schweigend beim Friseur Stille statt Small Talk – das sagen Stuttgarter Friseure zu dem Trend

Das Plaudern gehört für viele selbstverständlich zum Friseurbesuch. Doch nicht jedem liegt Small Talk. „Stille“ Termine liegen im Trend – auch in Stuttgart? Das sagen hiesige Friseure.
Von Nina Scheffel
Königstraße in Stuttgart: Immobilie verkauft - bleibt Hugo Boss in Stuttgart?

Königstraße in Stuttgart Immobilie verkauft - bleibt Hugo Boss in Stuttgart?

Diskreter Verkauf in bester Innenstadtlage: Ein Family Office sichert sich 2000 Quadratmeter Handelsfläche. Die Kaufsumme bleibt geheim – Hugo Boss kommentiert den Eigentümerwechsel.
Von Torsten Ströbele
Betrug mit Krypto-Onlinebank: Betrüger bringen Senior um 230.000 Euro

Betrug mit Krypto-Onlinebank Betrüger bringen Senior um 230.000 Euro

Ein über 80-Jähriger fällt auf eine vermeintliche Krypto-Onlinebank herein und verliert eine sechsstellige Summe. Jetzt erstattet er Anzeige.
Kein Public Viewing in Stuttgart: 7 Locations, bei denen man die WM im Rudel gucken kann

Kein Public Viewing in Stuttgart 7 Locations, bei denen man die WM im Rudel gucken kann

Public Viewing am Schlossplatz fällt aus, aber alleine Fußball schauen ist langweilig. Wir haben Vorschläge, in welchen Kneipen und Biergärten man kollektive WM-Euphorie erleben kann.
Von Theresa Schäfer
Zeitplan Stuttgart 21: Özdemir fordert klare Bahn-Aussagen – „Es muss ja auch mal ein Ende haben“

Zeitplan Stuttgart 21 Özdemir fordert klare Bahn-Aussagen – „Es muss ja auch mal ein Ende haben“

Kostenexplosion, Terminchaos und viele Fragen zur Digitalisierung: Ministerpräsident Özdemir verlangt Antworten zur Zukunft von Stuttgart 21.
Großeinsatz in Stuttgart: Serie geht weiter: Schon wieder Kellerbrände in Stuttgart-Süd

Großeinsatz in Stuttgart Serie geht weiter: Schon wieder Kellerbrände in Stuttgart-Süd

Neue Alarmfälle am Dienstag: Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass offenbar ein unbekannter Brandstifter im Quartier unterwegs ist.
Von Wolf-Dieter Obst
Weitere Artikel zu Stuttgart Berlin Deutschland Brandenburg Influencer Schule
 
 