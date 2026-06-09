Finale von Jugend debattiert: „Die Kontra-Position liegt mir“ – wird eine Stuttgarterin Debattenkönigin?

Die besten jungen Debattierer messen sich an diesem Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni, in Berlin. Alice Lucarelli vom Neuen Gymnasium Leibniz in Stuttgart-Feuerbach ist dabei. Wir haben sie vor der Abfahrt nach Berlin gesprochen.

Herzlichen Glückwunsch, Alice, Du reist als einzige Stuttgarterin zum Bundesfinale Jugend debattiert. Wie bereitest Du Dich auf den Wettbewerb vor?

Die möglichen Themen weiß ich inzwischen. Die bekommt man zehn Tage vor dem Wettbewerb. Ich suche gerade nach möglichen Argumenten für beide Seiten. Welche Position ich einnehmen muss, erfahre ich erst in Berlin. Ich habe eine Freundin aus Brandenburg, die auch antritt. Wir haben uns bei einem Seminar zum Wettbewerb kennengelernt habe. Mit ihr telefoniere ich viel.

Aber seid ihr nicht Konkurrentinnen?

Es geht bei dem Wettbewerb nicht um Konkurrenz, sondern darum, Spaß zu haben und die besten Argumente auszutauschen. Es ist ein Miteinander und kein Gegeneinander.

Was kommen denn für Themen dran?

Ob es wieder autofreie Sonntage geben soll, ob es Kindern und Jugendlichen verboten werden soll, als Influencer tätig zu sein und ob Containern entkriminalisiert werden soll.

Was wäre Dein Favorit?

Ich mag am meisten die Container-Frage.

Im Landesfinale ging es in deiner Altersgruppe um die Frage, ob Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schultages ihr Smartphone abgeben sollten. Welche Position musstest Du einnehmen?

Ich war Kontra Eins. Die Kontra-Position liegt mir, die nehme ich am liebsten ein. Ich finde es spannend, Argumente zu hinterfragen.

Also warst Du dagegen, dass sie ihr Handy abgeben sollen. Warum?

Ich habe argumentiert, dass das Problem durch die Maßnahme nicht wirklich gelöst wird. Die Schülerinnen und Schüler würden ja nach der Schule immer noch unkontrolliert am Smartphone sein können, es käme nur zu einer Verschiebung. Man sollte stattdessen an den Schulen über die Gefahren aufklären.

Ist das auch Deine Meinung?

Ja. Ich war zwar anfangs Pro, also für die Abgabe der Smartphones, aber seit ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, bin ich gegen diese Maßnahme.

Wie bist Du eigentlich dazu gekommen, bei dem Wettbewerb mitzumachen?

Mein Klassenlehrer hat mich gefragt, ob ich teilnehmen will. Ich bin inzwischen auch in der Debattier-AG. Das hilft auch sehr.

Kannst du Dir vorstellen, später in die Politik zu gehen?

Mich interessiert Politik sehr, aber ich schwanke noch. Naturwissenschaften oder Psychologie kann ich mir auch sehr gut vorstellen.

Diskutierst Du zuhause auch so gerne?

Ja, tatsächlich. Am liebsten diskutiere ich mit meinem älteren Bruder – über Politik und alles Mögliche, auch ganz Alltägliches.

Hat er eine Chance gegen Dich?

Nein, inzwischen nicht mehr.

Dann viel Erfolg in Berlin. Wie viele Runden musst Du überstehen?

Die Bundesqualifikation hat eine Vorrunde und eine Rückrunde. Wenn man genug Punkte sammelt, ist man beim Finale am 13. Juni dabei. Viel von Berlin sehen werde ich also nicht.

Zur Person

Alice Lucarelli

ist 15 Jahre alt und besucht die neunte Klasse des Neuen Gymnasiums Leibniz. Sie war im Schulfinale, im Regionalfinale und im Landesfinale erfolgreich, bei letzterem belegte sie den zweiten Platz hinter Helene Simon vom Ostalb-Gymnasium in Bopfingen, was fürs Bundesfinale qualifiziert. Alice spielt gerne Geige oder unternimmt etwas mit Freunden. Sie hat einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es hier: www.jugend-debattiert.de/