Finaltag in Bernhausen Alle Siegerfotos und Impressionen der Bezirkspokal-Endspiele
Hunderte Fans strömten zum Bezirkspokal-Finaltag in Bernhausen. Eine Übersicht der Sieger und Emotionen in unserer Bildergalerie.
Hunderte Fans strömten zum Bezirkspokal-Finaltag in Bernhausen. Eine Übersicht der Sieger und Emotionen in unserer Bildergalerie.
Bei der Siegerehrung des Männerfinales kippte die Stimmung kurz, als es nach dem 6:1-Sieg des TSV Weilimdorf gegen den SV Sillenbuch wie berichtet vereinzelt Buh-Rufe gab. Ansonsten war an Chrsti Himmelfahrt die Stimmung beim Bezirkspokal-Finaltags trotz durchwachsenen Wetters hervorragend. Mehrere Hundert Menschen strömten ins Bernhauser Fleinsbachstadion.