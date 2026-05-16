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  6. Alle Siegerfotos und Impressionen der Bezirkspokal-Endspiele

Finaltag in Bernhausen Alle Siegerfotos und Impressionen der Bezirkspokal-Endspiele

Finaltag in Bernhausen: Alle Siegerfotos und Impressionen der Bezirkspokal-Endspiele
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Gute Stimmung beim Bezirkspokal-Finaltag im Fleinsbachstadion des TSV Bernhausen. Foto: Guenter Bergmann

Hunderte Fans strömten zum Bezirkspokal-Finaltag in Bernhausen. Eine Übersicht der Sieger und Emotionen in unserer Bildergalerie.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Bei der Siegerehrung des Männerfinales kippte die Stimmung kurz, als es nach dem 6:1-Sieg des TSV Weilimdorf gegen den SV Sillenbuch wie berichtet vereinzelt Buh-Rufe gab. Ansonsten war an Chrsti Himmelfahrt die Stimmung beim Bezirkspokal-Finaltags trotz durchwachsenen Wetters hervorragend. Mehrere Hundert Menschen strömten ins Bernhauser Fleinsbachstadion.

 

Im Finale der C-Junioren setzte sich die Spvgg Cannstatt mit 2:0 durch. Das Endspiel der B-Junioren gewann die Spvgg Holzgerlingen mit 4:3 gegen den FV Germania Degerloch. Dagegen sicherten sich die Degerlocher A-Junioren den Titel mit einem 1:0 gegen den Gastgeber TSV Bernhausen.

Durch den 5:2-Sieg nach Elfmeterschießen hat der VfB Obertürkheim die Serie der Sportvg Feuerbach beendet. Zuvor hatten die „Talkrabben“-Frauen sechsmal in Serie den Titel geholt.

Alle Siegerfotos und weitere Impressionen finden Sie in unserer Bildergalerie.

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