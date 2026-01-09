45 Tage warten Steuerzahler im Südwesten im Schnitt auf ihren Bescheid. Was das Finanzministerium als Ursache für die Verzögerung nennt.
09.01.2026 - 07:38 Uhr
Die Finanzämter im Südwesten brauchen wieder länger zur Bearbeitung von Steuererklärungen. 2025 benötigten sie durchschnittlich 45 Tage, um die Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2024 zu bearbeiten, wie das Finanzministerium in Stuttgart mitteilte. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 41 Tagen, im Jahr 2023 bei 54 Tagen.