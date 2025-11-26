Wegen der Haushaltskrise sieht sich die Filderstädter Verwaltung gezwungen, Steuern zu erhöhen. Der Verwaltungsausschuss lehnt das für die Grund- und der Gewerbesteuer ab.
26.11.2025 - 13:00 Uhr
Nicht mit uns! Eine deutliche Mehrheit im Verwaltungsausschuss des Filderstädter Gemeinderats hat der Stadtverwaltung klargemacht, was sie von Steuererhöhungen hält: nichts. In der jüngsten Sitzung ging es um die Vorberatungen zur neuen Satzung über die Erhebung der Grund- und der Gewerbesteuer, die der Gemeinderat am 15. Dezember beschließen soll, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich im Gremium womöglich keine Mehrheit für die Pläne der Stadt finden wird.