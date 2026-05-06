Finanzen in Göppingen Krisengespräch nach Steuerabsturz
Der Stadt Göppingen fehlen plötzlich 15 Millionen Euro an eingeplanter Gewerbesteuer. Der Oberbürgermeister spricht von einer „dramatisch zugespitzten Lage“.
Der Stadt Göppingen fehlen plötzlich 15 Millionen Euro an eingeplanter Gewerbesteuer. Der Oberbürgermeister spricht von einer „dramatisch zugespitzten Lage“.
Ulla Elschner, die bei der Stadt für die Finanzen zuständig ist, musste in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Hiobsbotschaft verkünden: Die Stadt rechnet gegenüber dem jüngsten Statusbericht im Winter mit einem eklatanten Einbruch bei der Gewerbesteuer. Statt 65 Millionen Euro werden es wohl nur 50 Millionen, offenbarte die Kämmerin den merklich geschockten Stadträten.