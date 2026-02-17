Söder richtete in München ein pompöses Adventskonzert aus, Florian Silbereisen moderierte, zahlreiche Promis kamen. Nun ist klar, was das den Steuerzahler gekostet hat.
17.02.2026 - 12:09 Uhr
Das große Adventskonzert von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im vergangenen Dezember hat die Steuerzahler rund 130.000 Euro gekostet. Dies geht aus einer Antwort der Staatskanzlei auf wiederholte Anfragen der Grünen im bayerischen Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Zunächst hatte der „Münchner Merkur“ darüber berichtet.