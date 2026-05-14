Finanzkrise in Esslingen Eltern alarmiert – Diese Kitas sollen in Esslingen schließen
Jahrelang waren Kitaplätze Mangelware. Warum stehen nun plötzlich in Esslingen fünf Einrichtungen auf der Streichliste?
Jahrelang waren Kitaplätze Mangelware. Warum stehen nun plötzlich in Esslingen fünf Einrichtungen auf der Streichliste?
Zu wenige Kitaplätze und lange Wartelisten galten lange als normal, doch in Esslingen ändert sich das. Laut der Bedarfsplanung sind die Kinderzahlen weiter rückläufig. In einigen Einrichtungen gibt es bereits Überkapazitäten. Deshalb ist geplant, kleinere Kitas nicht weiter zu betreiben. Damit sollen Kosten reduziert und bestehende Einrichtungen besser ausgelastet werden. Diese Maßnahme ist Teil der Sparliste, die im Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung präsentiert wurde. Hintergrund ist die schwierige Finanzlage der Stadt.