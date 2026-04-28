Finanzkrise in Esslingen: Neue Blitzer, weniger Blumen, kein WLAN – So will Esslingen den Etat retten

Es kommen harte Zeiten auf Esslingen zu. Nachdem Anfang des Jahres dramatische Einbrüche bei den Gewerbesteuer-Einnahmen bekannt wurden, hat die Stadt nun einen drastischen Sparkurs angekündigt. In den kommenden Jahren müssen jährlich 40 Millionen Euro eingespart werden. Die Stadt hat dem Gemeinderat jetzt ihre Sparvorschläge präsentiert. Die Liste ist lang: Sie umfasst mehr als 100 Maßnahmen, darunter auch Kita-Schließungen, die Abschaffung des Stadttickets und Steuererhöhungen. Angesichts der vielen und teils herben Einschnitte ist mit Kritik und Gegenwind zu rechnen.