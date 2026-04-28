Finanzkrise in Esslingen: Neue Blitzer, weniger Blumen, kein WLAN – So will Esslingen den Etat retten

Es kommen harte Zeiten auf Esslingen zu. Nachdem Anfang des Jahres dramatische Einbrüche bei den Gewerbesteuer-Einnahmen bekannt wurden, hat die Stadt nun einen drastischen Sparkurs angekündigt. In den kommenden Jahren müssen jährlich 40 Millionen Euro eingespart werden. Die Stadt hat dem Gemeinderat jetzt ihre Sparvorschläge präsentiert. Die Liste ist lang: Sie umfasst mehr als 100 Maßnahmen, darunter auch Kita-Schließungen, die Abschaffung des Stadttickets und Steuererhöhungen. Angesichts der vielen und teils herben Einschnitte ist mit Kritik und Gegenwind zu rechnen.

„Die finanzielle Zeitenwende der Esslinger Stadtfinanzen beginnt mit dem heutigen Tag.“ Matthias Klopfer, Oberbürgermeister von Esslingen Einen ersten Eindruck davon bekamen die Stadträtinnen und Stadträte bereits vor der Sitzung des Gemeinderats am Montag, in der die Rathausspitze ihre Sparliste öffentlich vorstellte. Denn die Gewerkschaft Verdi hatte zusammen mit dem Personalrat der Stadt Esslingen eine Aktion auf dem Rathausplatz initiiert, um gegen die bereits seit Herbst geplante Streichung von bis zu 200 Stellen in der Stadtverwaltung zu protestieren. Mit 200 leeren Stühlen vor dem Rathaus wollten sie auf die Lücken aufmerksam machen, die durch die wegfallenden Arbeitsplätze entstehen.

Esslingen nimmt deutlich weniger Gewerbesteuer ein als angenommen

Bereits bei den Beratungen über den Doppelhaushalt für 2026 und 2027 im Herbst war klar, dass die Finanzlage angesichts sinkender Einnahmen und steigender Ausgaben schwierig ist. Doch es sollte noch schlimmer kommen: Im Januar musste Oberbürgermeister Matthias Klopfer die Hiobsbotschaft verkünden, dass für 2026 mit rund 36 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern zu rechnen ist als angenommen. Kaum war diese Nachricht verdaut, platzte die nächste Bombe: Ende Februar wurde bekannt, dass die Stadt Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 24,4 Millionen Euro für das Jahr 2025 zurückzahlen muss.

Damit war der erst im Dezember verabschiedete Doppelhaushalt bereits nach wenigen Wochen überholt. Nun will die Stadt gegensteuern: „Die finanzielle Zeitenwende der Esslinger Stadtfinanzen beginnt mit dem heutigen Tag“, erklärte OB Klopfer am Montag im Gemeinderat. Bis 2029 müsse ein Haushaltsloch von 40 Millionen Euro geschlossen werden – 30 Millionen Euro jährlich durch Einsparungen, zehn Millionen Euro mit zusätzlichen Einnahmen durch Steuer- und Gebührenerhöhungen.

Esslingen muss sparen: 103 Vorschläge für eine finanzielle Wende

Insgesamt 103 Maßnahmen mit je teils mehreren Unterpunkten umfasst das Sparpaket, das die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vorschlägt. Dieses betrifft alle Bereiche und reicht vom Verzicht auf Blumenschmuck am Balkon des Neuen Rathauses über die Abschaffung des kostenfreien WLANs in der Innenstadt bis zur Schließung von insgesamt fünf eingruppigen Kitas. Auch das erst vor Kurzem wieder eingeführte Stadtticket steht zur Disposition. Viel Einsparpotenzial verspricht man sich im Rathaus von der Optimierung und der Digitalisierung von Prozessen und Verfahren. Zudem will man sich verstärkt auf Kernaufgaben konzentrieren und nicht unbedingt Notwendiges auf später verschieben oder ganz streichen.

Vor der Sitzung des Gemeinderats am Montag haben Verdi und der Personalrat der Stadt Esslingen gegen Stellenstreichungen protestiert. Foto: Roberto Bulgrin

Das wird laut Baubürgermeister Hans-Georg Sigel auch im Stadtbild sichtbar werden: Bei Straßen, Wegen und Plätzen werde man sich nur auf die wirklich notwendigen Sanierungen konzentrieren und bei Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen sollen vor allem stark frequentierte Bereiche wie Maillepark, Merkelpark oder Ebershaldenfriedhof zum Zuge kommen. Auch beim Klimaschutz will man sich laut OB Klopfer auf Kern- und Pflichtaufgaben konzentrieren, die Wirtschaftsförderung soll sich nur noch auf das Wesentliche fokussieren. Der Zuschuss zur städtischen Kantine wird gestrichen, das Budget für Fort- und Weiterbildungen reduziert.

Esslingen plant auch Kürzungen bei Bildung, Kultur und Sport

Neben der Schließung von fünf kleinen Kitas ist laut Sozialbürgermeister Yalcin Bayraktar unter anderem geplant, die Angebote der Freizeitpädagogik an Real- und Gemeinschaftsschulen und die Reinigung in Schulen und Kitas zu reduzieren. Die Sanierung der Schelztorsporthalle soll verschoben, die Sätze in der Sportförderung nicht erhöht und Förderungen im Kulturbereich reduziert werden. Die Stadt schlägt vor, das Bahnwärterstipendium auslaufen zu lassen und die Veranstaltung „Stadt im Fluss“ auszusetzen. Gleichzeitig sollen zwei neue Messanhänger in Tempo-30-Zonen mehr Bußgeld-Einnahmen generieren.

Unsere Empfehlung für Sie Esslinger Stadtfinanzen Fahrplan durch die Finanzkrise: Sitzungsmarathon mit dem Rotstift in der Hand Nach den jüngsten Gewerbesteuereinbußen muss die Stadt Esslingen ihre Finanzplanung nochmals aufschnüren. Dem Gemeinderat stehen aufwendige Beratungen ins Haus.

Der umfangreiche Stellenabbau war bereits im vergangenen Herbst angekündigt worden, derzeit plant die Stadt die Streichung von rund 172 Vollzeitstellen bis Ende 2029. Zudem sind Steuererhöhungen vorgesehen: Neben moderaten Anstiegen bei Hunde-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer sind höhere Grund- und Gewerbesteuersätze vorgesehen. So soll der Hebesatz der Grundsteuer von 280 auf 300 steigen, der Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 auf 430.

Esslinger OB spricht von Einschränkungen und Verzicht

OB Klopfer betonte: „Diese Maßnahmen sind nicht folgenlos. Sie bedeuten Einschränkungen. Sie bedeuten Verzicht. Sie bedeuten Veränderung.“ Doch sie seien auch eine Chance, die Stadt zukunftsfähig aufzustellen und die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern. Nun gilt es, über die Sparvorschläge zu diskutieren – dafür hat der Gemeinderat rund drei Monate Zeit.

Pläne für die Zukunft

Gewerbesteuer

Bislang hat die Esslinger Kämmerei den Durchschnitt der Gewerbesteuer der vergangenen zehn Jahre als Ansatz für die zu erwartende Gewerbesteuer im kommenden Haushalt genommen. Weil man damit laut Finanzbürgermeister Ingo Rust gut gefahren ist, künftig aber mit weniger Gewerbesteuern rechnet, soll in den nächsten Jahren der Zehnjahresdurchschnitt abzüglich acht Millionen Euro als Gewerbesteuer-Ansatz gelten.

Zeitplan

In einer ersten Diskussionsrunde sollen die Vorschläge der Verwaltung nun in den Fachausschüssen detaillierter vorgestellt werden. Nach der Einbringung des Nachtragshaushalts am 18. Mai folgt eine zweite Beratungsrunde mit Fragen und Diskussionen. Im Anschluss an die zweite Lesung des Nachtragshaushalts am 29. Juni sind Diskussionen, unter anderem über mögliche Änderungsanträge der Fraktionen vorgesehen. Am 27. Juli soll der Nachtragshaushalt verabschiedet werden.