An die Westernserie Bonanza dürften sich zumindest die Älteren noch erinnern. Der etwas füllige Hoss aß gerne, Hop Sing war der chinesische Koch der Cartwright-Familie. Das passte. Auch Hoss und Hopf, die Namensvettern aus der Welt der Finfluencer, haben sich lange Zeit bestens ergänzt. In den Podcast-Charts standen die Krypto-Bros mit ihrer Vorliebe für Verschwörungstheorien zeitweise ganz oben, eine Hallentour im vergangenen Jahr lockte Zehntausende, ihr Buch verdrängte für kurze Zeit sogar Angela Merkels Kanzler-Biografie von Platz eins der Spiegel-Bestseller-Liste.