Der Umsatz soll nach einem Rückgang wieder wachsen. Auch dank Ventilatoren für Rechenzentren.

Ulrich Schreyer 02.07.2025 - 15:49 Uhr

Der Ventilatorenhersteller EBM-Papst aus dem hohenlohischen Mulfingen investiert kräftig in neue Werke im Ausland. So wird das Werk im chinesischen Xi’an für 30 Millionen Euro erweitert. Dort entstehen 500 zusätzliche Arbeitsplätze, die Eröffnung ist für Oktober geplant. Rund 36 Millionen werden für ein Werk im indischen Chennai ausgegeben, das Ende 2026 fertig sein soll. Bereits Mitte 2026 soll ein 30 Millionen Euro teurer Werksneubau am rumänischen Standort Oradea seinen Betrieb aufnehmen. Auch im Inland wurde investiert: Am Stammsitz in Mulfingen wurde im März ein neues Forschungslabor für 130 Beschäftigte eingeweiht, in das 30 Millionen Euro gesteckt wurde. Insgesamt sollen die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr von 120 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro gesteigert werden.