Seit 100 Jahren gibt es das Amt für Sport und Bewegung in Stuttgart. Und sogar noch mehr als 100 Sportangebote gibt es kostenfrei in der Stadt. Eine Übersicht.

Mitgliedschaft in einem teurem Fitnessstudio? Das ist in Stuttgart nicht unbedingt nötig, um Sport zu treiben und fit zu bleiben. Da gibt es zunächst die zahlreichen Vereine, bei denen eine Mitgliedschaft meist nicht viel kostet. Und es gibt die vielen (Gratis-)Angebote des Amts für Sport und Bewegung in Stuttgart. Dieses wird in diesem Jahr 100 Jahre alt.

Aus diesem Anlass haben wir eine Übersicht erstellt, wo und wie man in der Stadt kostenlos Sport machen kann – und zwar Menschen aller Altersgruppen.

1. Sport im Park

Im Mai beginnt die Sport-im-Park-Saison. Dann kann bis September in der ganzen Stadt kostenlos trainiert werden. Jedes Jahr gibt es rund 90 Angebote, welche meist in Parks stattfinden. Angesprochen werden soll jedes Alter und Fitnesslevel. Alle Sportangebote sind ohne Anmeldung, dauern etwa eine Stunde, finden wöchentlich, bei jedem Wetter und auch während der Schulferien statt.

Die Angebote von Sport im Park finden in der Regel in Parks statt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Angeleitet werden die Angebote von professionellen Trainerinnen und Trainern Stuttgarter Sportvereine und anderer Anbieter. Das Programm müsste in wenigen Tagen online unter der Adresse www.stuttgart-bewegt-sich.de/entdecke/sport-im-park veröffentlicht werden.

2. Bewegt und aktiv

Ältere Personen haben in Bezug auf Bewegung meist etwas andere Bedürfnisse als Jüngere. Daher gibt es für Ältere spezielle Angebote. Dazu gehören unter anderem Stadtteilspaziergänge, der Bewegungspass mit zehn einfachen Übungen sowie Angebote in stationären Einrichtungen. Die Stadtteilspaziergänge werden in der Regel unter der Woche vormittags angeboten, in wenigen Bezirken auch nachmittags. Informationen zu allen Treffpunkten und Zeiten findet man unter www.stuttgart-bewegt-sich.de/entdecke/stadtteilspaziergaenge.

3. Kitafit

Dieses Angebot richtet sich an Kinder zwischen zwei und sieben Jahren, welche in Kitas betreut werden. Jährlich von September bis Juli bieten Übungsleiterinnen und -leiter von Sportvereinen einmal pro Woche eine Bewegungseinheit an. Diese finden entweder in der Kita selbst oder einer nahen Sporthalle statt. Inzwischen nehmen knapp 400 Kitas in Stuttgart daran teil.

4. Spiel- und Bewegungspasscontainer

Seit Ende März steht er auf dem Mönchsteinplatz im Stadtteil Mönchfeld: der sogenannte Spiel- und Bewegungspasscontainer. Dazu gehören Spielgeräte wie ein Basketballkorb, zwei Reckstangen sowie eine Kletterwand. Zudem gibt es im Container selbst verschiedene Kletter- und Balanciermöglichkeiten. Eltern können das Angebot ganztägig kostenlos mit ihren Kindern nutzen.

5. Skaten am Römerkastell

Beim sogenannten Skatepark in a Box kann man sich jeden Freitagnachmittag kostenfrei diverses Equipment ausleihen und ausprobieren, etwa Skateboards, BMX-Räder, Skate-Roller, Helme und Schoner. Das Ganze ist am Römerkastell an der Naststraße 17.