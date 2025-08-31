Das Medieninteresse war riesig – wie hat den Besuchern die FKK-Führung im Haus der Geschichte gefallen? Die Veranstalter planen weitere Nackt-Events in Stuttgart.
Das Thema der Ausstellung ist wohl nicht der Grund gewesen, warum plötzlich überregionale Zeitungen und Fernsehsender über das Haus der Geschichte in Stuttgart berichteten. Es waren wohl eher die ungewöhnlichen Umstände: Denn am Samstag hat dort erstmals eine FKK-Führung durch die Ausstellung „Frei Schwimmen“ stattgefunden. Der ausverkaufte Rundgang über die Geschichte des Badens, darunter auch der Freikörperkultur (FKK), stieß auf ungewöhnlich großes Medieninteresse. Vorab jedenfalls, denn dann entschied der Veranstalter, bei der Führung keine Medien ins Haus zu lassen. Also haben wir Besucherinnen und Besucher vor dem Rundgang gefragt: Was erwarten sie von dem Nackt-Event? Und danach: Wie hat es ihnen gefallen?