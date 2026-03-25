Flag-Football in Holzgerlingen: „Er ist ein Superstar“ – Ex-Profi leitet Flag-Football-AG in Holzgerlingen

Die Schuhe auf dem Hallenboden quietschen wie ein Scheibenwischer auf der trockenen Autoscheibe. Der Football fliegt immer wieder durch die Halle. „Wenn du ihn mir zuwirfst, dann lauf ich durch“, flüstert Maximilian seinem Teamkollegen ins Ohr. Er bekommt den eiförmigen Ball, springt schnell zur Seite und lässt zwei Gegenspieler aussteigen. Ein dritter greift nach dem blauen Band an Maximilians Hüfte, befestigt an einem Gürtel – doch zu spät. Maximilian zieht vorbei und sprintet über die letzte farbige Markierung des Hallenbodens. Ein lauter Pfiff. „Touchdown“, ruft George Streeter und reißt jubelnd die Arme nach oben.