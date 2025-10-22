 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Keine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter von Trumpf

Flaute im Maschinenbau Keine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter von Trumpf

Flaute im Maschinenbau: Keine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter von Trumpf
1
Die Belegschaft von Trumpf muss in diesem Jahr auf eine Gewinnbeteiligung verzichten. Foto: dpa

Die Beschäftigen des Ditzinger Maschinenbau- und Laserkonzerns Trumpf gehen in diesem Jahr leer aus. Warum fällt der Bonus weg?

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Matthias Schmidt (mas)

Die Flaute im Maschinenbau schlägt sich für die Mitarbeiter des Ditzinger Maschinenbau- und Laserkonzerns Trumpf empfindlich auf dem Gehaltszettel nieder. Nachdem es vor zwei Jahren nach einem Rekordumsatz von 5,4 Milliarden Euro einen Bonus von 3750 Euro für die tariflich Beschäftigten gegeben hatte und vor einem Jahr immerhin noch 1810 Euro, fällt in diesem Jahr die Mitarbeiterbeteiligung gänzlich flach.

 

Trumpf erzielt nicht genug Überschuss

Bei einem Umsatz von 4,3 Milliarden Euro im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 meldete Trumpf am Mittwoch einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 59 Millionen Euro (Vorjahr: 501 Millionen) – zu wenig, um die Schwelle für eine Bonuszahlung zu überspringen.

Personalvorstand Oliver Maassen hat in diesem Jahr keine gute Nachricht für die Trumpf-Belegschaft. Foto: Trumpf

Bonus macht Hälfte des Gehalts von Geschäftsführern bei Trumpf aus

Die Gewinnbeteiligung folgt bei Trumpf einer festen Berechnungslogik, die in einer Betriebsvereinbarung niedergelegt ist. Dabei werden vom Ebit die Kosten des eingesetzten Eigen- und Fremdkapitals abgezogen. Nur wenn das Ergebnis dann noch positiv ist, das Unternehmen also einen positiven Wertbeitrag erzielt hat, kommt es zur Auszahlung einer Prämie.

Unsere Empfehlung für Sie

Maschinenbauer und Laserspezialist: Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit

Maschinenbauer und Laserspezialist Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit

Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen.

Von der aktuellen Nullrunde sind die Trumpf-Mitarbeiter in unterschiedlichem Maß betroffen. Bei den außertariflich beschäftigten Führungskräften wird die Zielerreichung zwar nach derselben Grundlogik berechnet wie bei den nach Tarif bezahlten Mitarbeitern. Aber im Verhältnis zum garantierten Einkommen spielt der Bonus eine deutlich größere Rolle. Bei Kräften der dritten Managementebene macht er ein Viertel des möglichen Gehalts aus, bei Geschäftsführern sogar die Hälfte.

Weitere Themen

Flaute im Maschinenbau: Keine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter von Trumpf

Flaute im Maschinenbau Keine Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter von Trumpf

Die Beschäftigen des Ditzinger Maschinenbau- und Laserkonzerns Trumpf gehen in diesem Jahr leer aus. Warum fällt der Bonus weg?
Von Matthias Schmidt
Wirtschaft: Maschinenbauer Trumpf macht Millionenverlust

Wirtschaft Maschinenbauer Trumpf macht Millionenverlust

Gewinn und viele Jobs weg: Die Weltwirtschaft nimmt den schwäbischen Maschinenbauer Trumpf in den Schwitzkasten. Die Chefin sieht aber erste Hoffnungsschimmer.
Bahn-Güterverkehrstochter: Chefin von DB Cargo muss gehen - Sigrid Nikutta verliert Job

Bahn-Güterverkehrstochter Chefin von DB Cargo muss gehen - Sigrid Nikutta verliert Job

Seit Januar 2020 hat Sigrid Nikutta versucht, DB Cargo zu sanieren. Nach Rücktrittsforderungen der Gewerkschaft EVG und deutlicher Kritik zieht der Konzern nun die Reißleine.
Fachkräftemangel in Deutschland: Einwanderer in vielen Mangelberufen stark vertreten

Fachkräftemangel in Deutschland Einwanderer in vielen Mangelberufen stark vertreten

Ob in der Gastronomie, im Handwerk oder in der Fleischverarbeitung – viele Mangelberufe in Deutschland hängen stark von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte ab.
Von red/edp
Baden-Württemberg: IG Metall und SPD pochen bei Verbrenner-Aus auf Pragmatismus

Baden-Württemberg IG Metall und SPD pochen bei Verbrenner-Aus auf Pragmatismus

Klimaschutz ja, aber nicht auf Kosten von Jobs, meinen IG Metall und SPD im Südwesten. Warum das Verbrenner-Aus aus ihrer Sicht flexibel gestaltet werden soll.
Drogeriemarkt-Kette: „Wir laufen auf einen Engpass zu“ – dm erweitert Gesundheitsangebote

Drogeriemarkt-Kette „Wir laufen auf einen Engpass zu“ – dm erweitert Gesundheitsangebote

Gut zwei Millionen Menschen kaufen täglich bei dm ein. Mit neuen Services und einer Online-Apotheke will die Kette auf den drohenden Engpass im Gesundheitswesen reagieren.
Mail-Desaster bei Vodafone: Die unglaubliche Geschichte, wie Rentner Theo M. an Vodafone verzweifelte

Mail-Desaster bei Vodafone Die unglaubliche Geschichte, wie Rentner Theo M. an Vodafone verzweifelte

Ein 78-jähriger erhält von Vodafone einen Vertrag, den er nicht abgeschlossen hat, dafür mehr als ein Dutzend Mails und die Daten einer anderen Kundin. Doch Vodafone reagiert nicht.
Von Daniel Gräfe
Sportartikelhersteller: Gewerkschaft will Adidas zurück in Tarifbindung drängen

Sportartikelhersteller Gewerkschaft will Adidas zurück in Tarifbindung drängen

Adidas zählt seit Jahren zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Nun ist der Sportartikelhersteller aus der Tarifbindung ausgetreten. Der Gewerkschaft wehrt sich.
Einigung mit Betriebsrat: Bosch baut im Bereich Computing Solutions etwas weniger Stellen ab

Einigung mit Betriebsrat Bosch baut im Bereich Computing Solutions etwas weniger Stellen ab

Der Betriebsrat erreicht den Ausschluss von Kündigungen bis Ende 2029. Statt 1850 Stellen sollen innerhalb von zwei Jahren 1500 durch „sozial verträgliche“ Maßnahmen wegfallen.
Von Matthias Schmidt
VDMI: Maschinenbau in schwerer See

VDMI Maschinenbau in schwerer See

Die Aufträge für die Unternehmen gehen zurück. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche sinkt.
Von Ulrich Schreyer
Weitere Artikel zu Trumpf Maschinenbau Automobile
 