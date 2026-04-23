7 Flohmärkte, 1 Wochenende: Von der 3-Euro-Kleider-Flatrate bis zum PopUp – am Samstag und Sonntag wird der Kessel zum Paradies für alle Schnäppchenfans. Wir haben den Überblick.
23.04.2026 - 16:32 Uhr
Das Wochenende steht vor der Tür und Stuttgart verwandelt sich in ein Paradies für Schnäppchenjäger:innen, Vintage-Fans und alle, die gerne durch Trödel stöbern. Von klassischen Flohmärkten über kuratierte Secondhand-Events bis hin zu kreativen PopUp-Shops – am 24. und 25. April ist für jeden Geschmack was dabei. Schnappt euch eure Jutebeutel und los geht’s!