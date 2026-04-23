7 Flohmärkte, 1 Wochenende: Von der 3-Euro-Kleider-Flatrate bis zum PopUp – am Samstag und Sonntag wird der Kessel zum Paradies für alle Schnäppchenfans. Wir haben den Überblick.

Das Wochenende steht vor der Tür und Stuttgart verwandelt sich in ein Paradies für Schnäppchenjäger:innen, Vintage-Fans und alle, die gerne durch Trödel stöbern. Von klassischen Flohmärkten über kuratierte Secondhand-Events bis hin zu kreativen PopUp-Shops – am 24. und 25. April ist für jeden Geschmack was dabei. Schnappt euch eure Jutebeutel und los geht’s!

1. Kleiderflohmarkt im Café44

Flatrate für Fashion-Lovers: Für schlappe 3 Euro Eintritt dürft ihr euch beim Kleiderflohmarkt im Café44 so richtig austoben. Das Konzept? Zahle einmal, pack zu, bis die Arme voll sind. Secondhand-Schätze ohne Limit – nachhaltiger geht’s kaum!

Aber das ist noch nicht alles: Der Nachmittag ist vollgepackt mit Action. Beim ReDesign Workshop (ab 16.30 Uhr) macht ihr aus alten Teilen neue Lieblingsstücke. Danach könnt ihr euch beim Schnupperklettern im City Rock (ab 18 Uhr) auspowern oder ab 20 Uhr bei Karaoke im Café44 eure Stimmbänder strapazieren.

Perfekt für: Alle, die ihren Kleiderschrank günstig aufstocken wollen, kreative DIY-Fans und Leute, die Bock auf einen abwechslungsreichen Abend haben.

Kleiderflohmarkt, Café44, Fritz-Elsas-Str. 44, Stuttgart-Stadtmitte, 24.4., 16 Uhr

2. Flohmarkt am Mozartplatz

Doppelter Flohmarkt-Spaß: Am 25. April verwandeln sich sowohl der Mozartplatz als auch das Mozartplätzle in ein Open-Air-Paradies für Vintage-Lover und Schnäppchenjäger:innen. Zwischen den beiden Plätzen könnt ihr entspannt hin- und herschlendern und dabei jede Menge Schätze entdecken – von Retro-Möbeln über alte Vinyl-Platten bis hin zu Vintage-Klamotten und skurrilen Fundstücken.

Das Besondere: Hier verkaufen ausschließlich Privatleute aus dem Viertel, keine gewerblichen Händler. Das macht’s persönlich und authentisch.

Perfekt für: Frühaufsteher:innen, Nachbarschafts-Liebhaber:innen und alle, die authentische Flohmarkt-Atmosphäre ohne kommerzielle Händler schätzen.

Flohmarkt am Mozartplatz, Mozartplatz & Mozartplätzle, Stuttgart-Süd, 25.4., 9 Uhr

3. Hofflohmärkte in Stuttgart-West

Flohmarkt-Vibes direkt vor der Haustür: Bei den Hofflohmärkten in Stuttgart-West öffnen Anwohner:innen ihre Höfe und Gärten und verkaufen, was das Zeug hält. Vintage-Klamotten, alte Schallplatten, Omas Geschirr oder Design-Schnäppchen – hier findet ihr alles zwischen Trödel und Treasure.

Das Beste: Das ganze Viertel macht mit! Während ihr von Hof zu Hof schlendert, trefft ihr eure Nachbar:innen, schnackt bei Kaffee und Kuchen und erlebt Gemeinschaft pur. Nachhaltigkeit meets Viertelliebe – und das komplett umsonst.

Perfekt für: Viertel-Entdecker:innen, Familien mit Kindern und alle, die gemütlich von Hof zu Hof flanieren wollen.

Hofflohmärkte, verschiedene Höfe und Gärten, Stuttgart-West, 25.4., 10 Uhr

4. Flohmarkt auf dem Karlsplatz

Der Klassiker unter Stuttgarts Flohmärkten: Jeden Samstag verwandelt sich der Karlsplatz in ein Eldorado für Vintage-Liebhaber:innen, Schnäppchenjäger:innen und alle, die auf der Suche nach dem gewissen Etwas sind. Hier reihen sich Trödler und Antiquitätenhändler:innen aneinander – zwischen alten Schallplatten, Retro-Möbeln, Schmuck und skurrilen Fundstücken wartet garantiert euer nächster Schatz.

Ob ihr gezielt nach einer bestimmten Rarität sucht oder einfach nur durch die Stände schlendern wollt: Der Karlsplatz-Flohmarkt hat diesen unverwechselbaren Markt-Vibe. Feilschen erlaubt, Kaffee in der Hand, und vielleicht entdeckt ihr genau das Teil, das eurer Wohnung noch gefehlt hat.

Perfekt für: Flohmarkt-Profis, Antiquitäten-Sammler:innen und alle, die den großen, klassischen Flohmarkt-Vibe lieben.

Flohmarkt auf dem Karlsplatz, Karlsplatz, Stuttgart, 25.4., 8 Uhr

5. Flohmarkt in der Halle93

Der Hofflohmarkt mit Extra-Style: Die Halle93 holt den Flohmarkt-Vibe direkt auf die Straße und macht daraus ein richtiges Event. Hier gibt’s keine random Trödel-Stände, sondern handverlesene Vintage-Pieces, kuratierte Secondhand-Schätze und besondere Fundstücke.

Die Atmosphäre? Urban, entspannt und typisch Stuttgart-West. Zwischen Musik, Drinks und cooler Kulisse könnt ihr in Ruhe durch die Stände schlendern, mit den Verkäufer:innen quatschen und euch von besonderen Pieces inspirieren lassen. Optimal, um den Samstag draußen zu verbringen und dabei noch das ein oder andere Fashion-Highlight abzustauben.

Perfekt für: Style-Bewusste, Halle93-Fans und alle, die kuratierte Vintage-Finds mit Festival-Atmosphäre verbinden wollen.

Street Hofflohmarkt, HALLE93, Stuttgart-West, 25.4., 12 Uhr

6. Sortierter Kleidermarkt

Frühjahrsputz für den Kleiderschrank gefällig? Beim Sortierten Kleidermarkt findet ihr gut erhaltene Frühjahr- und Sommermode, um euch für die warme Saison neu einzudecken. Keine Wühlkisten-Chaos-Vibes, sondern sortiert und übersichtlich: Hier könnt ihr entspannt durch Kleiderständer stöbern und dabei das ein oder andere Teil entdecken, das noch gefehlt hat.

Ob luftige Sommerkleider, lässige Shirts oder neue (alte) Sneaker – die Auswahl ist frisch, die Preise fair und das Ganze natürlich nachhaltig. Unkompliziert vorbeikommen, durchschauen, mitnehmen. Easy!

Perfekt für: Pragmatische Secondhand-Shopper:innen, die keine Lust auf Chaos haben und gezielt nach Sommermode suchen.

Sortierter Kleidermarkt, Gemeindezentrum Maximilian Kolbe, Fanny-Leicht-Str. 33, Stuttgart-Vaihingen, 25.4., 13 Uhr

7. Flowers & Friends PopUp Shop

Mehr als nur ein Markt: Beim 3. Flowers & Friends PopUp Shop im Phyllis Space trifft Slow Fashion auf Design, Illustration und jede Menge kreative Energie. Lokale Designer:innen und Künstler:innen präsentieren ihre handgemachten Produkte – von nachhaltiger Mode über Crafts bis hin zu Blumen und Artwork.

Die Atmosphäre? Entspannt, inspirierend und richtig community-mäßig. Während ihr durch die Stände schlendert, könnt ihr bei Workshops mitmachen, Snacks verzehren und euch bei Kaffee oder einem Matcha Special von @muse_stuttgart stärken. Super für einen chilligen Frühlingsnachmittag mit Freund:innen.

Perfekt für: Kreative Köpfe, Design-Liebhaber:innen, Familien und alle, die lokale Künstler:innen supporten wollen.

Flowers & Friends PopUp, Phyllis Space, Feuerbacher Weg 6, Stuttgart-Feuerbach, 25.4., 14-20 Uhr, 26.4., 10-17 Uhr