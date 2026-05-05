05.05.2026 - 07:13 Uhr
Die Flughäfen in Dubai und Abu Dhabi sind nach offiziellen Angaben nicht geschlossen. Der Luftverkehr bleibt jedoch störanfällig. Eine aktuelle Behördenanordnung weist eine teilweise Schließung des Luftraums aus. Anflüge in das Fluginformationsgebiet der VAE sind demnach aus Sicherheitsgründen nur über festgelegte Wegpunkte erlaubt. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Verkehrssteuerung vorgesehen. Für Passagiere bedeutet das: Flüge können stattfinden, aber Verspätungen, Umleitungen, längere Flugzeiten oder kurzfristige Änderungen bleiben möglich.