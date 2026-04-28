Flughafen Stuttgart Am Flughafen der Landeshauptstadt droht ein Rückschlag
Erstmals seit 2019 ist der Flughafen Stuttgart zurück in der Gewinnzone. Die Erholung bleibt jedoch fragil: Für 2026 rechnet das Management mit weniger Passagieren.
Erstmals seit 2019 ist der Flughafen Stuttgart zurück in der Gewinnzone. Die Erholung bleibt jedoch fragil: Für 2026 rechnet das Management mit weniger Passagieren.
Der Flughafen Stuttgart hat im Geschäftsjahr 2025 erstmals seit der Corona-Krise wieder einen Gewinn erzielt. Wie Flughafen-Chef Ulrich Heppe am Dienstag mitteilte, lag das Ergebnis bei 2,1 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte noch ein Minus von 6,1 Millionen Euro zu Buche gestanden.