Flughafen Stuttgart: Am Flughafen der Landeshauptstadt droht ein Rückschlag

Der Flughafen Stuttgart hat im Geschäftsjahr 2025 erstmals seit der Corona-Krise wieder einen Gewinn erzielt. Wie Flughafen-Chef Ulrich Heppe am Dienstag mitteilte, lag das Ergebnis bei 2,1 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte noch ein Minus von 6,1 Millionen Euro zu Buche gestanden.

Der Umsatz stieg auf 290,8 Millionen Euro. Zugleich legte die Zahl der Passagiere um 4,8 Prozent auf 9,6 Millionen zu. Die Zahl der Flugbewegungen erhöhte sich um 4,3 Prozent auf 95 765 Starts und Landungen. Insgesamt flogen 39 Airlines im vergangenen Jahr 124 Ziele in 40 Ländern an.

Erwartungen werden gedämpft

Heppe sprach von einer Rückkehr in die Gewinnzone „ein Jahr früher als ursprünglich geplant“. Das zeige, dass der Airport auf dem richtigen Weg sei. Zugleich dämpfte er die Erwartungen für das laufende Jahr deutlich. Die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen belasteten die Nachfrage nach Flugreisen, sagte Heppe. Für 2026 rechnet der Flughafen nur noch mit 9,4 Millionen Fluggästen – also einem leichten Rückgang. Auch ein Rückfall in die roten Zahlen kann Heppe nicht ausschließen.

Der moderate Aufschwung des Airports wird vor allem vom touristischen Verkehr getragen, während Geschäftsreisen weiter hinter dem Vorkrisenniveau zurückbleiben. Besonders gefragt sind klassische Urlaubsziele in der Türkei, Spanien und Griechenland.

Kommen wieder Angebote nach in die USA?

Gleichzeitig kämpft der Standort mit strukturellen Problemen. Mehrere renommierte Verbindungen nach europäischen Metropolen wurden zuletzt gestrichen oder ausgedünnt. So verlor Stuttgart Direktflüge nach Paris und London-Heathrow. Kritiker warnen deshalb vor einer schleichenden Provinzialisierung des Landesflughafens.

Heppe unterstrich, dass von den 9,6 Millionen Fluggästen im Jahr 2025 8,4 Millionen mit internationalen Flügen unterwegs gewesen seien. Nur noch etwas mehr als 1 Millionen Reisende waren innerdeutsch unterwegs. Er sei zuversichtlich, dass die jüngst weggefallenen Zubringerflüge nach München im Jahresverlauf wieder aufgenommen werden könnten. Zudem setzt er darauf, dass mit neuem Fluggerät auch wieder Ziele in Übersee dazu kommen könnten, nachdem Delta Airlines im Herbst 2024 die bis dahin einzige bestehende Interkontinentalverbindung nach Atlanta einstellte. Die amerikanischen Airlines warteten auf die Auslieferung des Airbus A321XLR, der mit seiner besonders großen Reichweite ab Stuttgart auch wieder Ziele an der Ostküste der USA von Stuttgart aus nonstop erreichbar machen würden.

Unsere Empfehlung für Sie Flughafen Stuttgart Top 10 Flüge ab Stuttgart: Hierhin fliegen die meisten Passagiere Innerdeutsche Flüge spielen am Stuttgarter Airport nur noch eine nachgeordnete Rolle. Nur am Ende der Top Ten der nachfragestärksten Strecken finden sich nationale Ziele.

Hinzu kommen hohe staatliche Abgaben und Gebühren, über die Airlines und Flughafenbetreiber seit Langem klagen. Sie sehen darin einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Standorten im Ausland. Gerade in wirtschaftlich schwächeren Zeiten erschwere das den Ausbau des Angebots.

Ulrich Heppe (l.) und Carsten Poralla führen den Flughafen Stuttgart durch schwierige Zeiten. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

An seinen Investitionsplänen hält der Flughafen dennoch fest. Der für den nicht-fliegerischen Bereich zuständige Geschäftsführer Carsten Poralla bekräftigte das Klimaprogramm „STRzero“. Bis 2040 soll der Airport netto-treibhausgasneutral werden. Zentrale Rolle spielt dabei die energetische Modernisierung der Terminalgebäude. Umfang und Zeitplan sollen flexibel an die wirtschaftliche Lage angepasst werden. Die Stadt Stuttgart – neben dem Land Gesellschafter des Flughafens – hatte mit Verweis auf die katastrophale Kassenlage ihren Beitrag infrage gestellt. Man befinde sich mit Stadt und Land in Gesprächen.

Flughafen setzt auf früheren Stuttgart-21-Start auf den Fildern

Gespräche gibt es auch mit der Deutschen Bahn, genauer mit der für Stuttgart21 zuständigen Projektgesellschaft PSU. Darin lotet der Flughafen die Möglichkeit aus, den weit gediehenen Flughafenbahnhof noch vor Stuttgart21 zu eröffnen. Jüngst hatte auch der Filderstadter Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) diese Forderung aufgestellt. Unterstützung dafür kam auch von eher unerwarteter Stelle. Der Stuttgart Haus & Grund-Vorsitzende, Joachim Rudolf, und der Geschäftsführer des Vereins, Ulrich Wecker, griffen den Gastel-Vorstoß auf. „Haus & Grund Stuttgart unterstützt ausdrücklich Überlegungen, bereits vorliegende und praktisch nutzbare Teilstrecken auch so früh wie möglich zu nutzen. Sonst liegt eingesetztes Kapital in der Landschaft, ohne dass Pendler und Nutzer des Flughafens davon profitieren. Eine vorgezogene Anbindung erhöht nicht nur die Attraktivität des Stuttgarter Flughafens und der Messe, sondern auch die Attraktivität des Standorts insgesamt“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Haus&Grund.

Eine Teileröffnung auf den Fildern habe „auch den positiven Nebeneffekt, der katastrophalen Verschieberei des Projektstarts von S21 einen tatsächlichen positiven, weil erfahrbaren Nutzen für die Bürger entgegenzusetzen.“