Flughafen Stuttgart British-Airways-Verbindung nach London vor dem Aus

Flughafen Stuttgart: British-Airways-Verbindung nach London vor dem Aus
1
Maschinen von British Airways könnten alsbald zum letzten Mal am Flughafen Stuttgart zu sehen sein. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die British-Airways-Flüge von Stuttgart nach London-Heathrow enden zum Sommerflugplan 2026. Das ist nicht die erste prestigeträchtige Verbindung, die der Stuttgarter Flughafen einbüßt.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Nächster Rückschlag für den Flughafen Stuttgart. British Airways wird zum nächsten Sommerflugplan die Flüge vom Stuttgart zum Londoner Flughafen Heathrow einstellen. Ein Flughafen-Sprecher bestätigt entsprechende Informationen, die unsere Redaktion aus Aufsichtsrats-Kreisen des Airports erhalten hat. „Nach unseren Informationen trifft das zu“. Eine endgültige Bestätigung könne aber nur die Airline geben. British Airways ließ mehrere Anfragen dazu unbeantwortet. Auf der Webseite der Fluggesellschaft lassen sich bei Stichproben keine Flüge mehr von Stuttgart nach London im Sommerflugplan 2026 buchen, der am letzten Märzwochenende in Kraft tritt.

 

„Die Entscheidung von British Airways, die Verbindung Stuttgart–London Heathrow einzustellen, ist bedauerlich, aber nachvollziehbar“, sagt ein Flughafen-Sprecher. Die prestigeträchtige Verbindung verschwindet aber nicht zur Gänze vom Stuttgarter Flugplan. „Für den Standort Stuttgart bleibt die direkte Anbindung an London jedoch bestehen: Eurowings fliegt London Heathrow weiterhin mehrmals täglich direkt an. Damit steht der überwiegenden Mehrheit der Passagiere mit Ziel London eine komfortable Verbindung zur Verfügung“, sagt der Sprecher.

Am Stuttgarter Flughafen weist man auf die angespannte Lage des Luftfahrtsektors hin. „Die Luftfahrtbranche befindet sich derzeit in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, ausgelöst durch geopolitische Krisen und wirtschaftliche Eintrübungen“. Vor allem Deutschland kehrten die Carrier den Rücken. „Viele Airlines konzentrieren sich dazu verstärkt auf Märkte außerhalb Deutschlands“.

Auch Direktflüge in die USA und nach Paris gestrichen

Langsam sollten Flughafen in Stuttgart und bei den Gesellschaftern in Land und Stadt die Alarmglocken schrillen. Denn das Aus für die Verbindung in die britische Hauptstadt ist nicht der erste Schlag, den der Landesflughafen in der jüngsten Zeit hat einstecken müssen. Vor Jahresfrist stellte die US-Fluglinie Delta Air Lines die Verbindung nach Atlanta ein. Zum Sommerflugplan 2026 streicht Air France die verbliebenen Flüge nach Paris.

Flughafen Stuttgart in Transformationsphase

Für den Stuttgarter Flughafen, der sich schwer tut mit der Erholung nach dem coronabedingten Einbruch der Passagierzahlen, werden die Zeiten damit nochmals schwerer. Und das in einem Moment, in dem die Flughafengesellschaft in einem sehr ambitionierten Transformationsprozess steckt, an dessen Ende unter dem Schlagwort STRzero zumindest am Boden im Jahr 2040 ein treibhausgasneutraler Betrieb stehen soll.

Der Flughafen-Sprecher verweist auf Bemühungen, das Streckennetz ab Stuttgart attraktiv zu halten. „Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern und der Politik daran, die internationale Anbindung und Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens Stuttgart langfristig zu sichern“. Ziel sei es, Strecken zu bedienen, „die für Wirtschaft und Tourismus besonders wichtig sind – damit Baden-Württemberg auch künftig ein starker Wirtschafts- und Reisestandort bleibt“.

Weitere Artikel zu Stuttgart Flughafen Stuttgart London
 