Die Golf-Airline will in Deutschland wachsen. Bei den neuen Angeboten sollen Stuttgart und Berlin im Fokus stehen. Allerdings bremsen noch Regularien die Expansion.
10.06.2026 - 16:32 Uhr
Für den Flughafen Stuttgart wäre es ein Lichtblick in trüben Zeiten: neue Direktverbindungen der Airline Emirates zu den Umsteigedrehkreuzen am Golf. Dass das keine Luftschlösser sind, hat die Fluglinie nun bekräftigt. Man strebe an „tägliche Linienflüge nach Berlin und Stuttgart aufzunehmen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.„Emirates ist bereit, Berlin und Stuttgart täglich mit Großraumflugzeugen anzubinden und beide Städte mit unserem umfangreichen Streckennetz zu verbinden, begleitet mit erheblichen Investitionen“, sagt Tim Clark, Präsident der Airline.