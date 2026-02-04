Flughafen Stuttgart Eurowings baut London-Angebot ab Stuttgart aus
Nach dem Rückzug von British Airways gibt es einen Lichtblick für den Flughafen Stuttgart. Eurowings stockt die London-Flüge deutlich auf und nimmt zusätzlich Gatwick ins Programm.
Lichtblick für den zuletzt gebeutelten Flughafen Stuttgart: zwar stellt British Airways zum Sommerflugplan, der von 29. März an gilt, seine Flüge nach London ein. Aber eine andere Airline springt in die Bresche. Eurowings erhöht sein Angebot auf der Strecke Stuttgart-London und fliegt in der britischen Hauptstadt einen zweiten Flughafen an.