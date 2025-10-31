Der Sicherheitsbereich in Terminal 3 am Flughafen Stuttgart wird in den kommenden Monaten umgebaut. Wie die Sicherheitskontrolle künftig abläuft.
31.10.2025 - 10:58 Uhr
Muss ich meinen Laptop und meine Sonnencreme aus dem Handgepäck nehmen oder nicht? Diese Frage stellt sich einem bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen immer wieder – auch in Stuttgart. Kein Wunder, laufen die Sicherheitskontrollen doch nicht nur von Flughafen zu Flughafen, sondern auch teilweise von Terminal zu Terminal unterschiedlich ab.