Flughafen Stuttgart: Lufthansa beendet Flüge zwischen Stuttgart und München

Die Lufthansa reagiert mit harschen Maßnahmen auf die zuletzt deutlich gestiegenen Kerosinpreise. Diese und „Mehrbelastungen aus Arbeitskämpfen“, wie die Airline schreibt, führten zu einer „Reduzierung des Flugprogramms auf Kurz-, Mittel- und Langstrecken“.

Besonders hart trifft es die Lufthansa Cityline. Deren 27 Flugzeuge bleiben von Freitag an am Boden. Für den Flughafen Stuttgart, der ohnehin kaum mehr von der Lufthansa unter dieser Marke angeflogen wird, bedeutet das den Verlust der Direktverbindung der Cityline zum Münchner Flughafen. Die vergleichsweise kurzen Flüge dienen als Zubringer zum internationalen Hub des Franz-Josef-Strauß-Flughafens.

Ein Flughafen-Sprecher in Stuttgart bestätigt am Donnerstag, dass alle München-Flüge annulliert und auch nicht mehr buchbar seien. Alle weiteren Details seien bei der Airline zu erfragen. Bei der Lufthansa heißt es, man gehe diesen Schritt bei der Cityline, „um weitere Verluste der defizitären Fluggesellschaft zu reduzieren. Die Flugzeuge vom Typ Canadair CRJ stehen kurz vor dem Ende ihrer technischen Einsatzfähigkeit und haben vergleichsweise hohe Betriebskosten“.

Wieder ein Ziel weniger, das von Stuttgart aus angeflogen wird

Für den Flughafen Stuttgart fällt damit eine weitere Verbindung in eine Metropole weg. Zum Beginn des Sommerflugplans Ende März stellte British Airways die Flüge von den Fildern nach London-Heathrow und Air France die Bedienung der Strecke nach Paris Charles de Gaulle ein.