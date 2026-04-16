Flughafen Stuttgart Lufthansa beendet Flüge zwischen Stuttgart und München
Das Aus für die Lufthansa Cityline geht nicht spurlos am Stuttgarter Flughafen vorüber. Die Flüge vom Manfred-Rommel-Airport nach München sind bereits gestrichen.
Das Aus für die Lufthansa Cityline geht nicht spurlos am Stuttgarter Flughafen vorüber. Die Flüge vom Manfred-Rommel-Airport nach München sind bereits gestrichen.
Die Lufthansa reagiert mit harschen Maßnahmen auf die zuletzt deutlich gestiegenen Kerosinpreise. Diese und „Mehrbelastungen aus Arbeitskämpfen“, wie die Airline schreibt, führten zu einer „Reduzierung des Flugprogramms auf Kurz-, Mittel- und Langstrecken“.