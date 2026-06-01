Lufthansa beendet die traditionsreiche Flugverbindung zwischen Stuttgart und Frankfurt. Künftig ersetzt die Airline die Strecke komplett durch ICE-Züge.

Rainer Roth 01.06.2026 - 14:00 Uhr

Nach fast sieben Jahrzehnten endet am Flughafen Stuttgart ein Stück Luftfahrtgeschichte: Lufthansa hat die traditionsreiche Verbindung zwischen Stuttgart und Frankfurt eingestellt. Am 31. Mai 2026 starteten und landeten die letzten Maschinen auf dieser Strecke. Über Jahrzehnte hinweg war die Verbindung eine der wichtigsten innerdeutschen Routen: Sie diente als zentrale Zubringerlinie zum Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt und gehörte für Geschäftsreisende wie Urlauber zum festen Bestandteil ihres Reisealltags.