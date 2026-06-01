Lufthansa beendet die traditionsreiche Flugverbindung zwischen Stuttgart und Frankfurt. Künftig ersetzt die Airline die Strecke komplett durch ICE-Züge.

Nach fast sieben Jahrzehnten endet am Flughafen Stuttgart ein Stück Luftfahrtgeschichte: Lufthansa hat die traditionsreiche Verbindung zwischen Stuttgart und Frankfurt eingestellt. Am 31. Mai 2026 starteten und landeten die letzten Maschinen auf dieser Strecke. Über Jahrzehnte hinweg war die Verbindung eine der wichtigsten innerdeutschen Routen: Sie diente als zentrale Zubringerlinie zum Lufthansa-Drehkreuz in Frankfurt und gehörte für Geschäftsreisende wie Urlauber zum festen Bestandteil ihres Reisealltags.

 

Mit dem Aus der Strecke verändert sich auch die Anbindung der Region deutlich. Reisende, die ihre Flüge zwischen Stuttgart und Frankfurt bereits gebucht hatten, wurden im Vorfeld informiert und werden nun statt mit dem Flugzeug mit der Bahn an ihr Ziel gebracht. Lufthansa setzt künftig vollständig auf ihr „Express Rail“-Angebot – dabei gelangen Passagiere über ICE-Züge der Deutschen Bahn zum Flughafen Frankfurt.

Unser Video zeigt den letzten Flug sowie Eindrücke vom Flughafen Stuttgart – zum Abschied von einer Verbindung, die über Generationen hinweg das Bild des Luftverkehrs in Baden-Württemberg geprägt hat.