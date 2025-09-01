Die Fluggesellschaft Eurowings bietet ab November wöchentlich mehrere Nonstop-Verbindungen in die marokkanische Königsstadt an. Sie sind ab sofort buchbar.
01.09.2025 - 15:46 Uhr
Die marokkanische Millionenstadt Marrakesch ist künftig per Direktflug von Stuttgart aus zu erreichen. Die Fluggesellschaft Eurowings, die sich selbst als Deutschlands größter Ferienflieger bezeichnet, verdreifacht im Winterflugplan 2025/26 das Nonstop-Angebot nach Marokko. Vom Airport in Echterdingen geht es ab 6. November immer montags und donnerstags in die Königsstadt. Die Flüge sind ab sofort buchbar.