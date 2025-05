30.05.2025 - 12:06 Uhr , aktualisiert am 30.05.2025 - 15:19 Uhr

Am Wochenende keine S- und Stadtbahn zum Flughafen

Nahverkehr in Stuttgart

Am Wochenende gibt es bei der S-Bahn-Stuttgart wieder Streckensperrungen. Da zeitgleich auch die SSB bauen, ist der Flughafen von einer Direktverbindung mit dem ÖPNV abgehängt.

Alexander Müller 30.05.2025 - 12:06 Uhr

Wieder einmal müssen sich Fahrgäste auf Sperrungen bei der S-Bahn-Stuttgart einstellen. Betroffen sind von diesem Samstag, 31. Mai (1 Uhr), bis Montag, 2. Juni (4 Uhr), die S 1, S 2 und S 3. Wegen Arbeiten an der Digitalisierung des Eisenbahnknotens in Stuttgart wird die Stammstrecke zwischen der Station Schwabstraße und Vaihingen gekappt. Da die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) zurzeit die Strecke zwischen dem Olgaeck und dem Bopser erneuert, besteht damit an diesem Wochenende keine ÖPNV-Direktverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen. Fahrgäste müssen auf dem Teilabschnitt auf Busse als Schienenersatzverkehr umsteigen.