Lufthansa-Maschinen bleiben am Donnerstag auch am Stuttgarter Flughafen am Boden. Foto: dpa

Die Lufthansa ist mit verhältnismäßig wenigen Verbindungen am Stuttgarter Flughafen präsent. Aber auch diese sind vom Streik am Donnerstag betroffen.

Christian Milankovic (mil)

Reisende, die am Donnerstag mit Maschinen der Lufthansa am Stuttgarter Flughafen hätten starten oder ankommen sollen, müssen umplanen. Seit Mittwochmittag herrscht Gewissheit: „Alle Zubringerflüge der Lufthansa nach Frankfurt und München ab Stuttgart sind von der Airline nun gestrichen worden“, sagt eine Flughafensprecherin.

 

Die Piloten und das Kabinenpersonal der Lufthansa streiken am Donnerstag. Wie lange dauert der Streik an?

Die beiden Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und UFO haben die Crews der Lufthansa für Donnerstag, den 12. Februar, zum Streik aufgerufen. Davon betroffen sind auch jene neun Lufthansa-Flüge, die am Donnerstag im Laufe des Tages am Manfred-Rommel-Airport hätten starten sollen. Fünf davon dienen als Zubringer zum Frankfurter Flughafen, vier haben den Franz-Josef-Strauß Flughafen bei München als Ziel.

„Gäste, deren Buchung bereits bearbeitet wurde, erhalten Informationen zu Streichung ihres Fluges und selbstverständlich auch Umbuchungsmöglichkeiten individuell per Mail oder in der Lufthansa App“, schreibt die Lufthansa auf ihrer Webseite.

