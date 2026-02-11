Flughafen Stuttgart Streik: alle Lufthansa-Flüge am Donnerstag gestrichen
Die Lufthansa ist mit verhältnismäßig wenigen Verbindungen am Stuttgarter Flughafen präsent. Aber auch diese sind vom Streik am Donnerstag betroffen.
Die Lufthansa ist mit verhältnismäßig wenigen Verbindungen am Stuttgarter Flughafen präsent. Aber auch diese sind vom Streik am Donnerstag betroffen.
Reisende, die am Donnerstag mit Maschinen der Lufthansa am Stuttgarter Flughafen hätten starten oder ankommen sollen, müssen umplanen. Seit Mittwochmittag herrscht Gewissheit: „Alle Zubringerflüge der Lufthansa nach Frankfurt und München ab Stuttgart sind von der Airline nun gestrichen worden“, sagt eine Flughafensprecherin.