Unsere Empfehlung für Sie Piloten der Lufthansa streiken Wie lange dauert der Streik? Die Piloten und das Kabinenpersonal der Lufthansa streiken am Donnerstag. Wie lange dauert der Streik an?

Die beiden Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und UFO haben die Crews der Lufthansa für Donnerstag, den 12. Februar, zum Streik aufgerufen. Davon betroffen sind auch jene neun Lufthansa-Flüge, die am Donnerstag im Laufe des Tages am Manfred-Rommel-Airport hätten starten sollen. Fünf davon dienen als Zubringer zum Frankfurter Flughafen, vier haben den Franz-Josef-Strauß Flughafen bei München als Ziel.