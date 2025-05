Aperol Spritz in Stuttgart Hier kostet der Aperol noch 7 Euro oder weniger

Sommerzeit heißt Dolce Vita. Was passt da besser als ein leckeres Aperölchen in der Sonne? Doch der ist mittlerweile ziemlich teuer. Wir haben uns daher umgeschaut, wo es in Stuttgart noch günstigen Aperol Spritz gibt.