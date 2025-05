Segelflieger muss in Ditzingen notlanden

Am Samstagnachmittag kommt es in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Unfall. Ein Segelflieger musste notlanden. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 17.05.2025 - 14:40 Uhr

Ein Flugunfall mit mindestens einer leicht verletzten Person hat sich am Samstagnachmittag in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet. Wie die Polizei mitteilt, gingen die ersten Notrufe gegen 13 Uhr ein. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein Segelflieger notlanden, nachdem er offenbar ein Gebäude einer Gärtnerei gestreift hatte. Um welches Gebäude es sich genau handelt, ist aktuell noch unklar. In dem Segelflieger befanden sich zwei Personen. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.