Drei deutsche Urlauber und ihr Pilot sterben bei einem Flugzeugabsturz. Lange bleibt die Leiche des weiblichen Opfers unauffindbar. Jetzt konnten alle Personen identifiziert werden.
30.05.2026 - 14:35 Uhr
Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs mit vier deutschen Todesopfern in Namibia sind der Polizei zufolge nun auch die sterblichen Überreste der bislang noch vermissten vierten Person gefunden worden. An allen Opfern seien Obduktionen und DNA-Identifizierungen vorgenommen worden, wie die Polizei mitteilte.