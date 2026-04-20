Förderprogramm in Stuttgart Neue Heizung: Stuttgarter warten lange auf städtischen Zuschuss
Die Stadt hat ihr Heizungsförderprogramm überarbeitet, seither hakt es an der Software. Seit Monaten können keine Auszahlungsanträge gestellt werden.
Die Stadt hat ihr Heizungsförderprogramm überarbeitet, seither hakt es an der Software. Seit Monaten können keine Auszahlungsanträge gestellt werden.
Robert Gehrung freut sich über seine neue Wärmepumpe: Schon seit Ende Oktober letzten Jahres ist die Anlage in Betrieb, im März hat die KfW auch die Bundesförderung in Höhe von 16.500 Euro überwiesen. Jetzt fehlt dem Stuttgarter Bürger, um einen Haken an das Projekt zu machen, nur noch der Zuschuss der Stadt Stuttgart in Höhe von rund 3500 Euro. Doch der lässt wohl noch länger auf sich warten.