Eine Hausbesitzerin aus Stuttgart will seit Frühjahr eine Wärmepumpe. Dass sie wegen einer Förderung nach wie vor wartet, findet sie absurd. Zumal sie bereits Fakten geschaffen hat.
03.11.2025 - 16:02 Uhr
Der Plan von Gabriele Lindenmaier-Löhmann war, mit einer neuen Wärmepumpe in diesen Winter zu gehen. Daraus wird nichts, denn die Frau aus Stuttgart-Nord wartet seit rund einem halben Jahr darauf, in dieser Sache weiterzukommen. Grund für die Verzögerung: „Ein bürokratisches Monster“, wie sie sagt.