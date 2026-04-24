Förderung in Stuttgart Wärmepumpe bis Solar – Mit welchem Zuschuss Stuttgarter ab Mai rechnen können
24.04.2026 - 07:02 Uhr
Die gute Nachricht für Stuttgarter Eigenheimbesitzer, die energetisch sanieren wollen: die Zusatzförderung durch die Stadt bleibt bestehen, neben den Bundeszuschüssen kann man auch bei der Kommune weiterhin Förderung beantragen. Die schlechtere Nachricht: Es gibt ab Mai insgesamt etwas weniger, weil das Budget der Stadt bekanntlich geschrumpft ist. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Veränderungen.