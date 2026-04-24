 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Wärmepumpe bis Solar – Mit welchem Zuschuss Stuttgarter ab Mai rechnen können

Förderung in Stuttgart Wärmepumpe bis Solar – Mit welchem Zuschuss Stuttgarter ab Mai rechnen können

Förderung in Stuttgart: Wärmepumpe bis Solar – Mit welchem Zuschuss Stuttgarter ab Mai rechnen können
1
Solarenergie, Wärmepumpe, Wärmenetz – das sind die Themen bei der Energiewende, auch in Stuttgart. Nun ist klar, wie die Stadt Stuttgart Privathaushalte fördert. Foto: dpa (2), Sägesser

In Stuttgart gibt es nach wie vor eine Zusatzförderung, wenn man in die private Energiewende investiert. Angesichts der schlechten Haushaltslage wurde aber sortiert und priorisiert.

Klima & Nachhaltigkeit: Judith A. Sägesser (ana)

Die gute Nachricht für Stuttgarter Eigenheimbesitzer, die energetisch sanieren wollen: die Zusatzförderung durch die Stadt bleibt bestehen, neben den Bundeszuschüssen kann man auch bei der Kommune weiterhin Förderung beantragen. Die schlechtere Nachricht: Es gibt ab Mai insgesamt etwas weniger, weil das Budget der Stadt bekanntlich geschrumpft ist. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Veränderungen.

 

Schrumpfende Förderung in Stuttgart

Insgesamt stehen im Stuttgarter Haushalt 20 Prozent weniger an Budget zur Verfügung, um die private Energiewende zu fördern. Deshalb hat die Stadt bei den vorhandenen Zuschüssen aussortiert und verschlankt. Es ist wohl davon auszugehen, dass die Förderung der Stadt – die es zusätzlich zum Bundeszuschuss gibt – über die nächsten Jahre langsam abschmelzen wird.

Der Stuttgarter Bürgermeister Peter Pätzold sagt, in anderen Städten seien die Zuschüsse ganz gestrichen worden. Foto: Archiv Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stadt kommuniziert, dass die Förderhöhe absehbar nicht besser wird, im Gegenteil. Andere Städte hätten die Zuschüsse ganz gestrichen, sagte der Bürgermeister Peter Pätzold im Ausschuss für Klima und Umwelt am 21. April. „Leider muss man sagen: Die Energiekrise ist das beste Förderprogramm.“

Keine Pelletheizungen und Öltanks mehr

Keinen Zuschuss gibt es mehr, wenn man einen alten Öltank ausbaut und entsorgen muss. Was die Stadt laut Andreas Neft, dem Leiter des Amts für Umweltschutz, gern drin gehabt hätte: dass Pellet-Heizungen weiter gefördert werden. Laut Stadt waren es im Zeitraum von 1. Oktober 2025 bis 15. Februar 2026 lediglich drei Stück.

Unsere Empfehlung für Sie

Förderprogramm in Stuttgart: Neue Heizung: Stuttgarter warten lange auf städtischen Zuschuss

Förderprogramm in Stuttgart Neue Heizung: Stuttgarter warten lange auf städtischen Zuschuss

Die Stadt hat ihr Heizungsförderprogramm überarbeitet, seither hakt es an der Software. Seit Monaten können keine Auszahlungsanträge gestellt werden.

An dieser Stelle folgte die Mehrheit allerdings einem Antrag von SPD/Volt. Pelletheizungen gelten zwar als klimafreundlicher als Gas oder Öl, allerdings gewinnt der Wald als CO2-Senke an Bedeutung. Sie werden in Stuttgart ab sofort nicht mehr gefördert.

Kein Balkonkraftwerk-Zuschuss mehr

Wäre es nach SPD/Volt gegangen, würde die Stadt Stuttgart Balkonkraftwerke weiterhin fördern. Weil der Preis für die Steckersolargeräte inzwischen stark gefallen sind, hat sich die Mehrheit des Gemeinderats allerdings bereits Ende 2025 entschieden, den Kauf von Balkonkraftwerken nicht weiter finanziell zu unterstützen. Nach Aussage der Stadt machen Balkonkraftwerke vier Prozent der Leistung aus, die installiert wurde.

Bei der Dach-Photovoltaik und den Speichern sinkt das Fördervolumen insgesamt.

Fester Betrag statt Prozentsatz

Die Förderung für Wärmepumpen wird am Mai 2026 anders bemessen. Es gibt dann 300 Euro pro Kilowatt Leistung des Geräts. Bisher schoss die Stadt 15 Prozent der Investitionskosten zu. An dieser Stelle will die Stadt schon im Vorfeld verhindern, dass Rechnungen „frisiert“ werden könnten. Wer sich an die Fernwärme anschließen will, kann einen städtischen Zuschuss für die Übergabestation in Höhe von 100 Euro pro Kilowatt Leistung beantragen.

Bei Solaranlagen ist geplant, künftig einmalig 30 Cent pro jährlichem Kollektorertrag zuzuschießen, multipliziert mit der Anzahl der Kollektoren. Die Förderung beträgt in Euro 30 Prozent eines Jahresertrags und etwas weniger als bisher.

Wo Stuttgart beim Ausbau der Erneuerbaren steht

Die Anträge für Förderung bei Wärmepumpen habe sich von 2024 auf 2025 verdoppelt, sagte Jürgen Görres im Ausschuss für Klima und Umwelt. Seit Oktober 2025 fördere die Stadt auch Luft-Luft-Wärmepumpen, „da ist Interesse da“, so Görres. Beim Ausbau der Solarenergie habe Stuttgart 2025 den Zielpfad sogar übertroffen.

Probleme bei Auszahlung der Förderung

Unabhängig von den Änderungen bei den Förderungen gibt es aktuell noch Probleme, Anträge auf Auszahlung zu stellen. Seit Monaten ist dies Stuttgarter Bürgern nicht möglich. Der Grund sind laut Stadt Stuttgart Software-Probleme, die in Folge einer Umstellung aufgetreten seien. Wenn diese behoben sind, soll die Antragsstellung insgesamt einfacher sein, so die Stadt.

Weitere Themen

Förderung in Stuttgart: Wärmepumpe bis Solar – Mit welchem Zuschuss Stuttgarter ab Mai rechnen können

Förderung in Stuttgart Wärmepumpe bis Solar – Mit welchem Zuschuss Stuttgarter ab Mai rechnen können

In Stuttgart gibt es nach wie vor eine Zusatzförderung, wenn man in die private Energiewende investiert. Angesichts der schlechten Haushaltslage wurde aber sortiert und priorisiert.
Von Judith A. Sägesser
Junge Gründer aus Stuttgart: Von der Sprachreise zum Startup – Studenten handeln mit Vanille aus Madagaskar

Junge Gründer aus Stuttgart Von der Sprachreise zum Startup – Studenten handeln mit Vanille aus Madagaskar

Louis Berthold (25) und Jan Gutsche (22) gründen während ihres Studiums ein Startup – und wollen damit den internationalen Vanillehandel verändern. Was treibt sie dabei an?
Von Valentin Schwarz
Frühlingsfest Stuttgart: Newsblog: Zelte leeren sich – VfB-Fans ziehen Richtung Stadion

Frühlingsfest Stuttgart Newsblog: Zelte leeren sich – VfB-Fans ziehen Richtung Stadion

Das Frühlingsfest öffnet für die kommenden drei Wochen seine Pforten. Wir begleiten die Wasengaudi mit einem Newsblog.
Von Katrin Maier-Sohn
Albert-Schweitzer-Schule Stuttgart: Die Wut bleibt im Wald – ein Lernort für verhaltensauffällige Erstklässler

Albert-Schweitzer-Schule Stuttgart Die Wut bleibt im Wald – ein Lernort für verhaltensauffällige Erstklässler

Die Zahl der Erstklässler mit sozialem und emotionalem Förderbedarf steigt. Wie unterrichtet man diese Kinder? Ein Besuch in der Biberklasse in Stuttgart.
Von Viola Volland
Nagerspuren in Stuttgart: Ist der Biber vom Stuttgarter Hafen zum Uhlbach weitergezogen?

Nagerspuren in Stuttgart Ist der Biber vom Stuttgarter Hafen zum Uhlbach weitergezogen?

Im Juli 2025 wurden erstmals im Stuttgarter Hafen zwei Biber gesichtet. Jetzt gibt es weitere Spuren, nicht weit davon. Dieses Mal am Uhlbach. Was sagt die Stadt dazu?
Von Iris Frey
Stuttgart-Möhringen: Unfall mit drei Fahrzeugen auf B27 bringt Feierabendverkehr ins Stocken

Stuttgart-Möhringen Unfall mit drei Fahrzeugen auf B27 bringt Feierabendverkehr ins Stocken

Auf der B27 kommt es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Dieser sorgt für Verzögerungen im Feierabendverkehr.
Von Annika Mayer
Flucht vor Krieg in der Heimat: „Schwer, mich neu zu finden“: ukrainische Schülerin über Neustart in Stuttgart

Flucht vor Krieg in der Heimat „Schwer, mich neu zu finden“: ukrainische Schülerin über Neustart in Stuttgart

Mit 13 Jahren kam Vlada Malovanets aus der Ukraine nach Deutschland. Wie die Schülerin die Flucht vor dem Krieg erlebt hat und wie sie trotz Hürden in Stuttgart ihre zweite Heimat fand.
Von Nina Scheffel
Baustelle Brenzkirche: „Das Dach ist ab!“ – gute Nachricht von Stuttgarts wohl beliebtester Baustelle

Baustelle Brenzkirche „Das Dach ist ab!“ – gute Nachricht von Stuttgarts wohl beliebtester Baustelle

Das vielleicht emotionalste IBA-Projekt macht Fortschritte: Baustellenbesuch in der Brenzkirche am Stuttgarter Kochenhof. So wird das 1938 entstellte Gotteshaus repariert.
Von Tomo Pavlovic
Stuttgarter Frühlingsfest: VfB-Fans stimmen sich auf dem Wasen auf DFB-Pokalhalbfinale ein – die Bilder

Stuttgarter Frühlingsfest VfB-Fans stimmen sich auf dem Wasen auf DFB-Pokalhalbfinale ein – die Bilder

Unzählige VfB-Fans stimmen sich am Donnerstagnachmittag auf dem Stuttgarter Frühlingsfest auf das DFB-Pokalhalbfinale gegen den SC Freiburg ein. Die besten Bilder vom Cannstatter Wasen.
Von Philip Kearney
Bahnverkehr in Stuttgart: Panoramabahn vier Wochen gesperrt – S1 fährt nur noch im Halbstundentakt

Bahnverkehr in Stuttgart Panoramabahn vier Wochen gesperrt – S1 fährt nur noch im Halbstundentakt

Von Freitag an ist die Strecke der Panoramabahn in Stuttgart für vier Wochen dicht. Fern- und Regionalzüge enden in Vaihingen, die S1 fährt seltener. Was Reisende jetzt wissen müssen.
Von Christian Milankovic
Weitere Artikel zu Stuttgart Energie Heizen Wärmepumpe Solaranlage Förderung Haushalt Video
 
 