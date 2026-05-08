Wer an der Erkrankung ME/CFS leidet, kann kein normales Leben führen. Noch immer gibt es kaum Hilfen – dagegen wird am 9. Mai in Stuttgart protestiert.
08.05.2026 - 16:27 Uhr
Wenn Tanja S. von ihrem Sohn wissen möchte, ob er hungrig ist oder sonst etwas benötigt, dann tippt sie diese Frage an vielen Tagen in ihr Smartphone. Und das, obwohl der 21-Jährige sich nur wenige Zimmer weiter befindet. „Es gibt Phasen“, so erklärt es die Lehrerin, „da verträgt Liam teils nur schlecht Reize von außen.“ Jedes Geräusch – und ist es auch nur die Flüsterstimmen der eigenen Eltern – ist dann zu viel.