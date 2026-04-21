Ein Streit um Ticketgelder sorgt dafür, dass Schweizer Schiffe nicht mehr nach Konstanz fahren. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
21.04.2026 - 12:47 Uhr
Am Bodensee spitzt sich ein Streit zwischen deutschen und Schweizer Schifffahrtsunternehmen zu – mit spürbaren Folgen für Fahrgäste. Die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) fährt in dieser Saison den Konstanzer Hafen nicht an. Hintergrund ist ein Streit über Ticketgelder. Zuvor hatten „Südkurier“ und „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.