Das Käseparadies ist ausgebucht: Die Fondue-Bubbles im Dorotheen-Quartier sind bis Weihnachten restlos reserviert – noch bevor die Saison startet. Was macht sie so unwiderstehlich?
12.11.2025 - 11:10 Uhr
Der gemeinsame Genuss eines Käse- oder Fleischfondues in leuchtenden Iglus aus Plexiglas ist der Verkaufshit, bevor es richtig losgeht. Die Brüder Maximilian und Ferdinand Trautwein müssen in der dritten Saison der Bubbles in einer Gasse des Dorotheen-Quartiers keine Reklame machen. Alle Plätze in sieben Halbkugeln an sieben Abenden der Woche sind bis zum Saisonschluss am 22. Dezember ausgebucht – der Ruhetag ist längst gestrichen.