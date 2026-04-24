Food-Party im Breuninger Wenn Raue vom besten Rostbraten schwärmt und Lafer den Kaviar auftischt
Wenn die Stars der Kulinarik nach Stuttgart kommen, freuen sich die Fans. Die 1000 Tickets zum Preis von 279 Euro waren schnell vergriffen.
Wenn die Stars der Kulinarik nach Stuttgart kommen, freuen sich die Fans. Die 1000 Tickets zum Preis von 279 Euro waren schnell vergriffen.
Man kann nicht gerade behaupten, dass in Stuttgart nichts los sei. Am Donnerstagabend waren viele in der Stadt unterwegs, oder eben im Stadion. Die Haute Volée versammelt sich am Donnerstagabend im Breuninger Kaufhaus. Genauer: in der vierten Etage zu „Fashion x Food“. Das Thema: Mode und noch mehr Kulinarik. Das Motto: „A Matter of Taste“. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich vortrefflich streiten. Hier gehen nur die Meinungen auseinander, an welcher Station man besser als sehr gut gegessen hat. Die Gäste sind sich einig: verköstigt wird man hier auf hohem Niveau, getrunken wird Champagner, Austern geschlürft. Und Fußball ist erstaunlicherweise kaum ein Thema: ein Schal blitzt in den exquisiten Outfits auf, ein Winzer spickt hin und wieder aufs Handy, um den Zwischenstand beim Pokalhalbfinale VfB gegen Freiburg durchzugeben.