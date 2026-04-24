Food-Party im Breuninger: Wenn Raue vom besten Rostbraten schwärmt und Lafer den Kaviar auftischt

Man kann nicht gerade behaupten, dass in Stuttgart nichts los sei. Am Donnerstagabend waren viele in der Stadt unterwegs, oder eben im Stadion. Die Haute Volée versammelt sich am Donnerstagabend im Breuninger Kaufhaus. Genauer: in der vierten Etage zu „Fashion x Food“. Das Thema: Mode und noch mehr Kulinarik. Das Motto: „A Matter of Taste“. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich vortrefflich streiten. Hier gehen nur die Meinungen auseinander, an welcher Station man besser als sehr gut gegessen hat. Die Gäste sind sich einig: verköstigt wird man hier auf hohem Niveau, getrunken wird Champagner, Austern geschlürft. Und Fußball ist erstaunlicherweise kaum ein Thema: ein Schal blitzt in den exquisiten Outfits auf, ein Winzer spickt hin und wieder aufs Handy, um den Zwischenstand beim Pokalhalbfinale VfB gegen Freiburg durchzugeben.

Zum sechsten Mal „Fashion x Food“ im Breuninger Zum sechsten Mal wurde die Haushaltswarenabteilung des Kaufhauses leergeräumt, und Spitzenköchinnen und -Köche wie Johann Lafer, Tim Raue, Alina Meissner-Bebrout und Ali Güngörmüs sind quasi Wiederholungstäter. Raue und Elif Oskan machten für Breuninger eine Drehpause von „The Taste“ und kamen extra aus München angereist. Tim Raue servierte Seehecht, Schmorgurke und Dashi und sagte: „Ich komme tatsächlich gern nach Stuttgart – vor allem zu Breuninger. Das ist für mich ein echtes Einkaufsparadies und steht in der Region wie kaum ein anderer Ort für Kulinarik und Lifestyle. Es zieht ein entsprechendes Publikum an – Menschen, die offen sind für Genuss. Genau die wollen wir erreichen und vielleicht auch ein Stück weit wieder für gute Gastronomie begeistern.“

Breuninger Geschäftsführer Andrea Giersch (l.) und Joachim Aisenbrey (r.) mit den Sternen- und Spitzenköche Foto: Breuninger

Wenn Breuninger zur „Fashion & Food“-Party lädt, ist das Interesse zuverlässig groß – und die Tickets entsprechend schnell vergriffen. „Zwei, drei Wochen, dann war es durch“, sagt Michael Neef, Food & Beverage-Manager des Hauses über den Run auf die rund 1000 Karten.

Für das Stuttgarter Traditionshaus ist das Event längst mehr als ein netter Nebenschauplatz. „Im Bereich Food ist es auf jeden Fall die Veranstaltung schlechthin“, so Neef. Nach einem erfolgreichen Ableger in München bleibe Stuttgart dennoch das Flaggschiff: „Schon das Highlight-Event in Stuttgart im Bereich Food für Breuninger – und auch für die Region.“

Jeder Koch reiche drei Gerichte ein

Das Erfolgsrezept: eine kuratierte Mischung aus bekannten Namen, regionaler Verankerung und kulinarischer Handschrift. Bei der Auswahl der Köche spiele „der Bezug zu den Häusern, zu Breuninger und natürlich der Küchenstil“ eine zentrale Rolle. Jeder Koch reiche drei Gerichte ein, aus denen das finale Menü zusammengestellt werde – mit dem Ziel, „dass es keine Wiederholungen gibt“ und die Gäste eine möglichst große Vielfalt erleben.

Sehr lang war die Schlange bei den großen Namen wie Tim Raue und Johann Lafer, aber auch bei Alina Meissner-Bebrout stand man etwas länger an. Sie hatten den „Schwaben-Fänger“ dabei, wie sie selbst sagte: Entenmaultasche mit Enten und Champignon.

Alina Meissner-Bebrout aus Ulm. Foto: MAX KOVALENKO

Dass das Konzept funktioniert, zeigt nicht nur der rege Publikumszuspruch, sondern auch die Treue der Beteiligten. Einige Köche sind längst Stammgäste: Allen voran Ali Güngörmüs (servierte gebackene Black-Angus-Praline), der bereits fünfmal dabei war und auch in München kochte. Auch Tim Raue und Johann Lafer zählen zu den wiederkehrenden Namen.

Für Johann Lafer ist die „Fashion & Food“-Veranstaltung bei Breuninger eine Klasse für sich. „Das ist mit Abstand das beste Event in Deutschland“, sagt der Spitzenkoch – und legt nach: „Es gibt keine Konkurrenz. Ich kenne wirklich viele Veranstaltungen, auch international. In Deutschland gibt es definitiv keine bessere.“

Lafer zeigt sich beeindruckt von der Mischung aus Größe, Atmosphäre und kulinarischem Anspruch. Der Abend sei für ihn nicht nur Pflichttermin, sondern auch Bühne für besondere Produkte: „Ich habe drei Kilo Kaviar dabei“, sagt er augenzwinkernd – Luxus, der zum Selbstverständnis des Abends gehört.

Aber auch die Region und die Restaurant aus Stuttgart und Umgebung sind vertreten: das Weingut Zimmerle etwa, das unter anderem einen hervorragenden Pet Nat dabei hatte, Tanja Goldstein von Heaven’s Kitchen begeisterte mit einem veganen Gericht, einer Austernpilz-Ceviche. Bernd Bachofer vom Restaurant Bachofer in Waiblingen sowie Stefan Gschwendtner von der Speisemeisterei waren außerdem.

Und weil Köche einfach immer an Essen denken, hat sich Tim Raue mittags in der Sansibar gestärkt: „Ich habe den besten Zwiebelrostbraten meines Lebens gegessen. Toll, toll, toll, richtig gut. Super. Besser als das, der war exzellent – mit extra Sternchen. Wow!“