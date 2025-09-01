Football: Deshalb geht Stuttgart Surge voller Selbstvertrauen ins Finale

Der Sportpark Unterhaching ist auch deshalb so beliebt, weil sich direkt neben dem in die Jahre gekommenen, großen Stadion das Hachinger Wirtshaus befindet, zu welchem ein schöner Biergarten gehört – in dem sich am Sonntag, nach dem 27:13-Erfolg im Halbfinale der European League of Football (ELF) bei den Munich Ravens, der Tross von Stuttgart Surge breitmachte. Die Mannschaft zeigte an den unter herrlichen Kastanien stehenden Holztischen und -bänken eine ähnlich starke Präsenz wie zuvor auf dem Spielfeld. Und vereinzelt wurden sogar Gesänge angestimmt: „Finaaaale, oho! Finaaaaale, ohohoohooo!“