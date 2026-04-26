Football in der Schleyerhalle: Sieg für Stuttgart Stallions, aber Sorgen in der neuen Liga

Die organisatorischen Probleme in der neuen internationalen Hallenfootball-Liga IAL bleiben groß, sie waren auch beim ersten Heimspiel der Stuttgart Stallions in der riesigen Schleyerhalle unübersehbar. Trotzdem äußerten sich die Spieler nicht nur wegen ihres 39:29-Erfolgs gegen die Düsseldorf Warriors positiv. „Sportlich war es rundherum ein gelungener Auftakt“, sagte Defensivspezialist Nikolas Knoblauch, „es ist spannend gewesen, das Niveau konnte sich sehen lassen. Wichtig war, dass wir gespielt haben und zeigen konnten, wie attraktiv Arena-Football ist.“