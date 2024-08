Ford Mustang in Bad Cannstatt in Flammen

Seit Wochen werden in Stuttgart Fahrzeuge angezündet. Mit der Festnahme eines Tatverdächtigen hat man auf das Ende der Serie gehofft. Sie reißt jedoch nicht ab. Zuletzt hat in der Nacht auf Freitagfrüh ein Cabrio in einem Parkhaus im Neckarpark gebrannt.

Sebastian Steegmüller 09.08.2024 - 11:53 Uhr

Rot-weiße Polizei-Absperrbänder verheißen in der Regel nichts Gutes. Auch im Cannstatter Neckarpark nicht. Im fünften Stockwerk des Parkhauses P7 sind sie an Pfosten rund um eine großen Parkfläche aufgespannt. In ihrer Mitte steht ein Ford Mustang. Welche Farben das circa zehn Jahre alte Cabrio einmal hatte, kann man nur erahnen: Der Wagen ist in der Nacht auf Freitag komplett ausgebrannt. Offenbar hat wieder einmal ein Feuerteufel in Stuttgart zugeschlagen.